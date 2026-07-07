Ritual: el mensaje de Chiqui Tapia antes del partido de la Selección Argentina que ilusionó a todos
En la previa de los octavos de final del Mundial 2026, el presidente de la AFA dejó un mensaje de aliento que rápidamente se volvió viral.
A pocas horas del esperado cruce entre la Selección Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, Claudio "Chiqui" Tapia utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de apoyo al plantel y contagiar el entusiasmo de los hinchas.
El presidente de la AFA publicó una foto en la que se lo ve compartiendo un momento distendido junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul. En la imagen, los tres aparecen tomando mates, en una postal que refleja la tranquilidad y la unión del grupo antes de uno de los partidos más importantes del torneo.
Junto a la fotografía, Tapia escribió unas palabras que rápidamente comenzaron a replicarse entre los fanáticos de la Albiceleste. "Vamos todos juntos por un paso más. El país entero unido por el mismo sueño. ¡DALE ARGENTINA!", expresó el dirigente.
El posteo de Chiqui Tapia que despertó la ilusión de los hinchas
Como suele ocurrir con cada publicación relacionada con la Selección argentina en plena Copa del Mundo, el mensaje no tardó en generar una enorme repercusión. En cuestión de minutos, el posteo se llenó de "me gusta" y comentarios de usuarios que dejaron mensajes de apoyo para el equipo de Lionel Scaloni.
La imagen de Messi y De Paul compartiendo unos mates junto a Tapia también fue celebrada por los seguidores, quienes destacaron el buen clima que transmite el plantel en la antesala de un compromiso decisivo por un lugar en los cuartos de final.
Con la expectativa en su punto más alto, la Selección argentina buscará dar un nuevo paso en el Mundial 2026 frente a Egipto. Mientras tanto, el mensaje de Chiqui Tapia sirvió para reforzar el sentimiento de unidad que acompaña al equipo desde el inicio del torneo y alimentó la ilusión de millones de argentinos.
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