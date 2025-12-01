Crece el escándalo en la Fórmula 1: amenazas de muerte a Antonelli tras la maniobra con Norris en Qatar

Análisis de medios especializados como Planet F1 y Motorsport revelaron que la telemetría y las imágenes on board confirman la versión del piloto: el aire sucio y la temperatura de los neumáticos provocaron la pérdida del tren trasero de su auto, lo que invalida por completo la teoría de un adelantamiento permitido.

Ante la magnitud del caso, Mercedes inició la recopilación de pruebas y solicitará la intervención de la FIA, organismo que impulsa la campaña United Against Online Abuse. Hasta el momento, la entidad no emitió un comunicado oficial.

Red Bull, en tanto, reconoció mediante un comunicado que sus comentarios previos y posteriores a la carrera fueron “claramente incorrectos”. “La repetición muestra a Antonelli perdiendo momentáneamente el control de su coche, lo que permitió que Norris lo adelantara. Lamentamos sinceramente que esto haya provocado que Kimi recibiera insultos en línea”, indicó la estructura. La disculpa personal llegó únicamente de parte de Marko ante un medio alemán.

La tensión creció cuando Toto Wolff respondió con dureza a las insinuaciones de Marko: “¡Bendito sea, Helmut! ¿Cómo se puede ser tan descerebrado para decir algo así? Esto es una completa tontería, me deja alucinado incluso con oírlo. Estamos luchando por el segundo puesto en el campeonato de Constructores, lo cual es importante para nosotros. Kimi luchaba por un posible tercer lugar en la carrera. O sea, ¿qué tan ingenuo puedes ser para decir algo así?”. El jefe de Mercedes también confrontó al ingeniero de Verstappen, Gianpiero Lambiase, aunque señaló que la situación se aclaró posteriormente.

El incidente ocurrió en la antesala de la definición del título en Abu Dhabi, con Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri en plena disputa. El cuarto puesto obtenido por Norris en Qatar le otorgó una ventaja de 12 puntos sobre Verstappen, lo que agregó tensión a un escenario ya convulsionado.

Antonelli, debutante en la Fórmula 1 en 2025 y considerado una de las principales promesas de Mercedes, venía sumando puntos y protagonizando duelos con pilotos experimentados como Sainz, Fernando Alonso y Sergio Pérez. Su rendimiento lo llevó a ser confirmado como compañero de George Russell para la temporada 2026.