Qué necesitan Norris, Verstappen y Piastri para coronarse en el Gran Premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1

image

Un detalle que podría ser decisivo es el criterio de desempate. Si hay igualdad de puntos al final del campeonato, el reglamento indica que se define por cantidad de triunfos. Actualmente, los tres poseen siete victorias cada uno. Sin embargo, Norris tiene ventaja en segundas posiciones: acumula siete podios como escolta, mientras que Verstappen suma cinco y Piastri cuatro. Esto significa que, siempre que ninguno gane en Yas Marina, el británico está mejor posicionado ante un potencial empate.

Con estadísticas apretadas, múltiples alternativas y tres pilotos que llegan con argumentos sólidos, la última fecha promete una definición memorable. Yas Marina volverá a ser el escenario de una disputa que puede marcar un quiebre generacional: el posible primer título de Norris, la consagración de Piastri o un nuevo reinado de Verstappen. La tensión, inevitablemente, se resolverá en la pista.

Las posibilidades de cada piloto para ser campeón de la Fórmula 1

Norris es campeón si...

Queda en el podio.

Es 4º o 5º y Verstappen no gana.

Es 6º o 7º y no ganan ni Verstappen ni Piastri (empatarían en 414 puntos, pero Norris tiene más segundos puestos).

Es 8º, Verstappen no es 1º ni 2º y Piastri no gana.

Es 9º, Verstappen no hace podio y Piastri no gana (Si Norris queda 9º, Piastri 2º y Verstappen 4º, empatarían a 410 puntos, pero Norris se impondría por mayor cantidad de segundos puestos).

Es 10º, Verstappen no hace podio y Piastri no es 1º ni 2º.

No suma puntos (11º o peor, incluso abandono), pero Verstappen no hace podio y Piastri no es 1º ni 2º.

Verstappen es campeón si...

Gana la carrera y Norris es 4º o peor.

Queda 2º, Norris es 8º o peor y Piastri no gana (Si Norris fuera 7° igualarían en puntos, pero este tiene más segundos puestos).

Queda 3º, Norris es 9º o peor y Piastri no gana.

Piastri es campeón si...

Gana la carrera y Norris es 6º o peor sin importar el resultado de Verstappen.

Es 2º, Norris es 10º o peor y Verstappen es 4º o peor.

Así está la tabla de posiciones antes de la última fecha

image

Se termina la temporada: días y horarios del Gran Premio de Abu Dhabi

El fin de semana mantendrá el formato clásico: tres prácticas libres, clasificación y carrera. La acción comenzará el jueves 5 a las 6.30 de la mañana (hora argentina) con la primera sesión, mientras que la segunda se disputará a las 10. El sábado 6, la tercera tanda será a las 7.30 y la clasificación se llevará a cabo a las 11.00, un momento clave para definir la grilla de la carrera del domingo, programada a 58 vueltas desde las 10.00.

Viernes 5 de diciembre

Práctica Libre 1: 6.30

Práctica Libre 2: 10.00

Sábado 5 de diciembre

Práctica Libre 3: 7.30

Clasificación: 11.00

Domingo 7 de diciembre

Carrera a 58 vueltas: 10.00