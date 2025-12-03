Qué necesitan Norris, Verstappen y Piastri para coronarse en el Gran Premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1
El cierre del campeonato 2025 de la Máxima llega con tres pilotos en plena disputa y múltiples escenarios posibles para definir al nuevo monarca del Gran Circo.
El Gran Premio de Abu Dhabi volverá a ser decisivo en una definición de Fórmula 1, pero esta vez presenta un condimento extra: tres aspirantes con posibilidades reales de quedarse con el título 2025. Lando Norris, líder del campeonato, llega como principal candidato, pero Max Verstappen y Oscar Piastri mantienen vivas sus chances en un certamen que, por competitividad y paridad, es considerado el más ajustado de los últimos diez años.
Para encontrar otra definición con más de dos contendientes hay que retroceder hasta 2010, lo que dimensiona el atractivo de esta última carrera en Yas Marina. Norris encabeza la clasificación con 408 puntos, seguido por Verstappen con 396 y Piastri con 392, luego de que el neerlandés desplazara al joven australiano en el último tramo de la temporada.
La remontada del tetracampeón ha sido uno de los grandes temas del año: tras un comienzo irregular, llegó al cierre con posibilidades concretas y con la confianza propia de quien supo dominar el deporte durante cuatro campañas consecutivas.
La ecuación para Norris parece más simple que la del resto. Si logra terminar entre los tres primeros, asegurará su primer campeonato sin depender de nadie más. La situación se vuelve más compleja si cae al cuarto puesto o más atrás, porque ahí se abre el abanico de combinaciones que podrían favorecer a Verstappen. En ese caso, el neerlandés sería campeón con solo ganar la carrera, alcanzando su quinto título.
Para Piastri, el margen es menor. El piloto de McLaren necesita ganar o finalizar segundo, siempre y cuando Norris no supere el séptimo puesto y Verstappen quede cuarto o peor. Se trata de un escenario exigente, pero no imposible, especialmente considerando el rendimiento parejo que el australiano sostuvo durante gran parte del año.
Un detalle que podría ser decisivo es el criterio de desempate. Si hay igualdad de puntos al final del campeonato, el reglamento indica que se define por cantidad de triunfos. Actualmente, los tres poseen siete victorias cada uno. Sin embargo, Norris tiene ventaja en segundas posiciones: acumula siete podios como escolta, mientras que Verstappen suma cinco y Piastri cuatro. Esto significa que, siempre que ninguno gane en Yas Marina, el británico está mejor posicionado ante un potencial empate.
Con estadísticas apretadas, múltiples alternativas y tres pilotos que llegan con argumentos sólidos, la última fecha promete una definición memorable. Yas Marina volverá a ser el escenario de una disputa que puede marcar un quiebre generacional: el posible primer título de Norris, la consagración de Piastri o un nuevo reinado de Verstappen. La tensión, inevitablemente, se resolverá en la pista.
Las posibilidades de cada piloto para ser campeón de la Fórmula 1
Norris es campeón si...
- Queda en el podio.
- Es 4º o 5º y Verstappen no gana.
- Es 6º o 7º y no ganan ni Verstappen ni Piastri (empatarían en 414 puntos, pero Norris tiene más segundos puestos).
- Es 8º, Verstappen no es 1º ni 2º y Piastri no gana.
- Es 9º, Verstappen no hace podio y Piastri no gana (Si Norris queda 9º, Piastri 2º y Verstappen 4º, empatarían a 410 puntos, pero Norris se impondría por mayor cantidad de segundos puestos).
- Es 10º, Verstappen no hace podio y Piastri no es 1º ni 2º.
- No suma puntos (11º o peor, incluso abandono), pero Verstappen no hace podio y Piastri no es 1º ni 2º.
Verstappen es campeón si...
- Gana la carrera y Norris es 4º o peor.
- Queda 2º, Norris es 8º o peor y Piastri no gana (Si Norris fuera 7° igualarían en puntos, pero este tiene más segundos puestos).
- Queda 3º, Norris es 9º o peor y Piastri no gana.
Piastri es campeón si...
- Gana la carrera y Norris es 6º o peor sin importar el resultado de Verstappen.
- Es 2º, Norris es 10º o peor y Verstappen es 4º o peor.
Así está la tabla de posiciones antes de la última fecha
Se termina la temporada: días y horarios del Gran Premio de Abu Dhabi
El fin de semana mantendrá el formato clásico: tres prácticas libres, clasificación y carrera. La acción comenzará el jueves 5 a las 6.30 de la mañana (hora argentina) con la primera sesión, mientras que la segunda se disputará a las 10. El sábado 6, la tercera tanda será a las 7.30 y la clasificación se llevará a cabo a las 11.00, un momento clave para definir la grilla de la carrera del domingo, programada a 58 vueltas desde las 10.00.
Viernes 5 de diciembre
- Práctica Libre 1: 6.30
- Práctica Libre 2: 10.00
Sábado 5 de diciembre
- Práctica Libre 3: 7.30
- Clasificación: 11.00
Domingo 7 de diciembre
- Carrera a 58 vueltas: 10.00
