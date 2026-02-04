La pareja de Vinícius Junior dio un ejemplo íntimo para defender su profesionalismo y se volvió viral

El medio brasileño A Tarde amplió el tema y explicó que esta situación no es excepcional en el deporte de elite. Según la ginecóloga Ticiana Cabral, “los componentes más asociados a problemas en exámenes antidoping son corticosteroides, hormonas o derivados hormonales y algunas sustancias con potencial de absorción sistémica cuando se usan en mucosas”.

La especialista aclaró que no todas las pomadas íntimas implican el mismo riesgo, aunque muchas fórmulas combinan activos que pueden generar inconvenientes. Además, advirtió que el contacto sexual durante estos tratamientos puede transferir principios activos al deportista, por lo que recomendó evitar relaciones o utilizar preservativo mientras dure la medicación.

El artículo recordó antecedentes en el fútbol brasileño, donde jugadores como Assis, Roberto Brum y Rubens dieron positivo en controles antidopaje por el uso de pomadas ginecológicas por parte de sus parejas. En el caso de Assis, se logró demostrar el origen de la sustancia detectada y la sanción fue revocada.

Las declaraciones de Fonseca se dieron en un contexto particular para Vinícius Junior, quien atraviesa un momento de mayor exposición y críticas en España. De haber sido una figura indiscutida durante la era de Carlo Ancelotti, pasó a recibir silbidos en el Santiago Bernabéu por algunas de sus actitudes dentro y fuera del campo de juego.

En ese marco, la influencer destacó el nivel de compromiso del brasileño con su carrera. “Hay que tener un horario para todo, hay que seguirlo todo a la perfección”, señaló, y también se refirió a su vida social. “No bebe, pero se divierte más que alguien que sí lo hace. Sale a cenar, no come nada, solo bebe zumo”, explicó.

Por último, Fonseca habló sobre la relación y el esfuerzo mutuo. “Estoy muy feliz en esta relación. Por eso le doy prioridad y me entrego por completo. Estoy haciendo que funcione; y Vini también”, afirmó, dejando en claro que la rigurosidad profesional del delantero del Real Madrid atraviesa todos los aspectos de su vida cotidiana.