Boca llega diezmado a Liniers: los tres delanteros disponibles para Úbeda ante Vélez

El tercer futbolista ofensivo con el que cuenta Úbeda es Kevin Zenón. Si bien su puesto natural es el de mediocampista ofensivo, el ex-Unión ha sido utilizado como extremo en distintos momentos y aparece como una alternativa para completar un ataque de tres hombres o incluso para integrar un mediocampo con cuatro jugadores. Perdió protagonismo hacia finales de 2025, pero ante la emergencia actual vuelve a meterse en la pelea por un lugar en el once titular para visitar a Vélez en el José Amalfitani.

Además de Zufiaurre, Gelini y Zenón, Ángel Romero está en condiciones físicas de jugar, aunque no para ser titular. El paraguayo se incorporó recientemente al club y frente a Newell’s disputó sus primeros 45 minutos tras desvincularse de Corinthians a fines de 2025. Sin pretemporada y con falta de ritmo, terminó ese partido con una sobrecarga muscular que le impidió participar de la práctica de fútbol del martes.

En este contexto, todas las miradas apuntan a Miguel Merentiel. La Bestia cumplirá este domingo los 21 días habituales de recuperación de su desgarro y podría quedar a disposición. Tras el entrenamiento de este jueves, el cuerpo técnico evaluará si su presencia ante Vélez resulta conveniente o si implica un riesgo innecesario.

