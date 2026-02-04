Boca llega diezmado a Liniers: los tres delanteros disponibles para Úbeda ante Vélez
El Xeneize sufre una fuerte escasez de delanteros por lesiones y el entrenador solo cuenta con tres opciones ofensivas para enfrentar al Fortín.
Boca afrontará el partido ante Vélez con un panorama complejo en ofensiva. La lesión de Exequiel Zeballos agravó una situación ya delicada y dejó a Claudio Úbeda con apenas tres delanteros disponibles para visitar Liniers, dos juveniles de Reserva y Kevin Zenón, un mediocampista que puede desempeñarse como extremo.
La baja del Changuito, quien sufrió un desgarro, se sumó a una extensa lista de atacantes lesionados y condiciona seriamente el armado del equipo para el compromiso del domingo. En el entrenamiento de este miércoles, el cuerpo técnico apenas pudo contar con tres futbolistas con características ofensivas.
Los dos delanteros naturales disponibles son Íker Zufiaurre y Gonzalo Gelini, juveniles que fueron campeones en 2025 con la Reserva dirigida por Mariano Herrón. Ambos comenzaron el año en esa categoría y ya tuvieron minutos en Primera División bajo la conducción del Sifón.
Ambos jugadores se desempeñan habitualmente como extremos. De hecho, ante Newell’s, Zufiaurre debió ocupar el rol de centrodelantero, una posición que no es la suya, y se lo vio incómodo. El cordobés de 20 años, que se destaca por su movilidad y capacidad de gol, lleva apenas seis partidos en la máxima categoría y fue reemplazado en el entretiempo por Ángel Romero.
Gelini, en tanto, es un zurdo de 19 años que jugó en su posición natural el último domingo y dejó una buena imagen. Su actuación fue valorada públicamente por Úbeda en conferencia de prensa. “Estuvo bien, es un chico con potencia física, entrega, asumió la responsabilidad que implica jugar en la Primera de Boca y lo hizo bien, nos pone contentos”, expresó el entrenador.
El tercer futbolista ofensivo con el que cuenta Úbeda es Kevin Zenón. Si bien su puesto natural es el de mediocampista ofensivo, el ex-Unión ha sido utilizado como extremo en distintos momentos y aparece como una alternativa para completar un ataque de tres hombres o incluso para integrar un mediocampo con cuatro jugadores. Perdió protagonismo hacia finales de 2025, pero ante la emergencia actual vuelve a meterse en la pelea por un lugar en el once titular para visitar a Vélez en el José Amalfitani.
Además de Zufiaurre, Gelini y Zenón, Ángel Romero está en condiciones físicas de jugar, aunque no para ser titular. El paraguayo se incorporó recientemente al club y frente a Newell’s disputó sus primeros 45 minutos tras desvincularse de Corinthians a fines de 2025. Sin pretemporada y con falta de ritmo, terminó ese partido con una sobrecarga muscular que le impidió participar de la práctica de fútbol del martes.
En este contexto, todas las miradas apuntan a Miguel Merentiel. La Bestia cumplirá este domingo los 21 días habituales de recuperación de su desgarro y podría quedar a disposición. Tras el entrenamiento de este jueves, el cuerpo técnico evaluará si su presencia ante Vélez resulta conveniente o si implica un riesgo innecesario.
Todos los lesionados de Boca en esta temporada
- Milton Giménez - Pubalgia
- Edinson Cavani - Lumbalgia
- Carlos Palacios - Sinovitis
- Miguel Merentiel - Lesión muscular
- Alan Velasco - Esguince
- Lucas Janson - Lesión muscular
- Rodrigo Battaglia - Tendón de Aquiles
- Exequiel Zeballos - Desgarro.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario