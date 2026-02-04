River habilitará la venta de cerveza con alcohol en el Monumental: quiénes podrán tomar

El Monumental cambiará de nombre a partir de 2027

Además de las novedades vinculadas a la experiencia en el estadio, River también atraviesa cambios importantes en materia comercial. En 2022, el club fue pionero en Argentina al firmar un acuerdo de naming con Dorinka, empresa dueña de los hipermercados Chango Más, por el cual el estadio pasó a llamarse Más Monumental a cambio de 20 millones de dólares por siete años.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció que River y Dorinka decidieron interrumpir ese contrato. Según informó El Cronista, el Estadio Monumental cambiará nuevamente de nombre a partir del 1 de enero de 2027. Desde Núñez ya cuentan con una oferta superadora que le garantizaría al club al menos 3 millones de dólares por año, con la posibilidad de que esa cifra sea aún mayor.

A esto se suma el reciente acuerdo firmado con Live Nation, la empresa internacional dedicada a la organización de recitales. El contrato tiene una duración de 10 años y un monto total de 110 millones de dólares, correspondiente a los espectáculos musicales que se realizarán en el Monumental durante la próxima década.