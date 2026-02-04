River habilitará la venta de cerveza con alcohol en el Monumental: quiénes podrán tomar
El Millonario permitirá la venta de cerveza con alcohol en el Estadio Monumental desde el cruce ante el Matador por el Apertura, en sectores específicos y con consumo controlado.
River dará un paso inédito en el fútbol argentino y comenzará a vender cerveza con alcohol en el Estadio Monumental. La medida se implementará desde el próximo sábado, cuando el Millonario reciba a Tigre por la cuarta fecha del Torneo Apertura, y será bajo un sistema de consumo controlado en sectores determinados.
Los cambios en el Estadio Monumental continúan partido a partido y forman parte de un proceso que se extenderá durante los próximos tres años, en el marco de las obras de ampliación y techado. En el último encuentro ante Gimnasia y Esgrima La Plata, los hinchas ya pudieron observar los avances en la fachada de la tribuna Belgrano, la apertura de un nuevo bodegón en esa platea y la instalación de pantallas en las troneras de las tribunas altas.
Ahora, quienes asistan el próximo sábado al duelo entre River y Tigre se encontrarán con una novedad histórica para los eventos deportivos en Argentina: la posibilidad de consumir bebidas alcohólicas dentro del estadio, algo habitual en recitales y espectáculos masivos, pero hasta ahora inédito en el fútbol local.
Según contó Bolavip, la venta de cerveza con alcohol comenzará el sábado 7 de febrero y se realizará en un sector especial de tipo hospitality. La ingesta estará controlada por persona y no se permitirá el traslado de la bebida fuera de ese espacio, replicando el modelo que se utiliza en eventos como el Lollapalooza.
Quiénes podrán consumir cerveza con alcohol en el Monumental
En esta primera etapa, la iniciativa funcionará a modo de prueba piloto. Solo podrán acceder a la compra de cerveza con alcohol los mayores de 18 años que asistan a las plateas San Martín y Belgrano Medias, Bajas e Inferiores. La bebida no podrá ser ingresada a las plateas y deberá consumirse exclusivamente dentro del entorno controlado dispuesto por el club, con el objetivo de garantizar la seguridad y el cumplimiento de las normativas vigentes.
El Monumental cambiará de nombre a partir de 2027
Además de las novedades vinculadas a la experiencia en el estadio, River también atraviesa cambios importantes en materia comercial. En 2022, el club fue pionero en Argentina al firmar un acuerdo de naming con Dorinka, empresa dueña de los hipermercados Chango Más, por el cual el estadio pasó a llamarse Más Monumental a cambio de 20 millones de dólares por siete años.
Sin embargo, en las últimas horas se conoció que River y Dorinka decidieron interrumpir ese contrato. Según informó El Cronista, el Estadio Monumental cambiará nuevamente de nombre a partir del 1 de enero de 2027. Desde Núñez ya cuentan con una oferta superadora que le garantizaría al club al menos 3 millones de dólares por año, con la posibilidad de que esa cifra sea aún mayor.
A esto se suma el reciente acuerdo firmado con Live Nation, la empresa internacional dedicada a la organización de recitales. El contrato tiene una duración de 10 años y un monto total de 110 millones de dólares, correspondiente a los espectáculos musicales que se realizarán en el Monumental durante la próxima década.
