Vinicius Jr y Neymar serán abducidos por alienígenas en Brasil vs. Escocia, según la vidente Vó Bahiana

Las declaraciones rápidamente se volvieron virales y multiplicaron los comentarios en las plataformas digitales, donde muchos usuarios tomaron la predicción con humor, mientras otros la interpretaron como una simple curiosidad vinculada al fervor mundialista.

Más allá de la llamativa teoría, no existe ningún elemento que permita otorgarle validez a la supuesta premonición. Se trata de una afirmación de carácter paranormal que no cuenta con evidencia ni respaldo científico.

El partido entre Brasil y Escocia, sin embargo, sí despierta una enorme expectativa por cuestiones estrictamente futbolísticas. El conjunto brasileño se juega la clasificación y la posible presencia de Neymar, recuperado de sus problemas físicos, representa uno de los grandes atractivos del encuentro junto a Vinicius Jr., una de las principales figuras del equipo.

Mientras el Mundial continúa entregando historias inesperadas dentro y fuera de la cancha, la extravagante predicción de Vó Bahiana se convirtió en uno de los temas más comentados de las últimas horas, mezclando fútbol, misterio y extraterrestres en una combinación tan insólita como viral.

Video 2 Neymar y Vinicius Junior