Vinicius Jr y Neymar serán abducidos por alienígenas en Brasil vs. Escocia, según la vidente Vó Bahiana
La astróloga brasileña lanzó una insólita predicción sobre el partido del Mundial 2026 y desató una ola de comentarios en redes sociales.
Una singular profecía vinculada al Mundial 2026 comenzó a circular con fuerza en las redes sociales y generó sorpresa entre los fanáticos del fútbol. La protagonista es la vidente brasileña Vó Bahiana, quien aseguró haber tenido una serie de visiones relacionadas con el partido entre Brasil y Escocia.
Según relató la astróloga, durante el encuentro se produciría un episodio completamente extraordinario: la aparición de objetos voladores sobre el estadio y una presunta abducción de varias personas presentes en el escenario deportivo. Dentro de ese relato, los nombres de Vinicius Jr. y Neymar aparecen como algunos de los futbolistas involucrados.
La mujer sostuvo que experimentó el mismo sueño en más de una oportunidad y describió escenas de desconcierto tanto dentro del campo de juego como en las tribunas. De acuerdo con su versión, la situación generaría un clima de confusión generalizada y tendría repercusión en todo el planeta.
Las declaraciones rápidamente se volvieron virales y multiplicaron los comentarios en las plataformas digitales, donde muchos usuarios tomaron la predicción con humor, mientras otros la interpretaron como una simple curiosidad vinculada al fervor mundialista.
Más allá de la llamativa teoría, no existe ningún elemento que permita otorgarle validez a la supuesta premonición. Se trata de una afirmación de carácter paranormal que no cuenta con evidencia ni respaldo científico.
El partido entre Brasil y Escocia, sin embargo, sí despierta una enorme expectativa por cuestiones estrictamente futbolísticas. El conjunto brasileño se juega la clasificación y la posible presencia de Neymar, recuperado de sus problemas físicos, representa uno de los grandes atractivos del encuentro junto a Vinicius Jr., una de las principales figuras del equipo.
Mientras el Mundial continúa entregando historias inesperadas dentro y fuera de la cancha, la extravagante predicción de Vó Bahiana se convirtió en uno de los temas más comentados de las últimas horas, mezclando fútbol, misterio y extraterrestres en una combinación tan insólita como viral.
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