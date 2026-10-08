La picante burla de Cristiano Ronaldo a un periodista: "Dejá el bótox, parecés una manzana"
El delantero portugués salió al cruce de Simon Jordan después de que cuestionara la relación entre Piers Morgan y el astro del Al Nassr.
Cristiano Ronaldo volvió a quedar en el centro de la escena por una respuesta que rápidamente llamó la atención en Inglaterra. Esta vez, el delantero portugués apuntó contra Simon Jordan, periodista que había cuestionado la relación entre el futbolista y Piers Morgan, su amigo personal y uno de los comunicadores que más espacio le ha dado en sus entrevistas.
El intercambio se produjo después de que Jordan acusara a Morgan de estar “besándole el trasero de forma servil” a astro luso. La frase provocó una reacción del histórico goleador, que decidió responder con una burla dirigida al aspecto físico del periodista británico. El mensaje llegó a través de Morgan, quien lo compartió durante el programa Football Uncensored.
En medio de la conversación, el conductor reveló las palabras que le había enviado el futbolista del Al-Nassr y convirtió el episodio en uno de los momentos más comentados de la emisión. “Ese rubio... dile que deje de usar bótox, parece una manzana”, fue el mensaje que Cristiano le hizo llegar a su amigo, en referencia a Simon Jordan.
La respuesta estuvo cargada de ironía y trasladó la discusión desde las críticas sobre la relación entre ambos periodistas hacia un comentario personal. De esa manera, dejó en claro su malestar con las declaraciones de Jordan y aprovechó la intervención de Morgan para contestarle públicamente.
La respuesta de Piers Morgan tras el mensaje de Cristiano Ronaldo
Morgan no dejó pasar la oportunidad de continuar con el tono humorístico de la conversación. Después de leer el mensaje del delantero portugués, se dirigió a su invitado con una frase que reforzó la burla y generó un momento distendido en el estudio. “Noticia de última hora en directo de Cristiano Ronaldo. Eres una manzana. Una manzana rubia de rostro sospechosamente liso”, expresó el periodista entre risas.
El episodio mostró el respaldo de Cristiano a Morgan, quien mantiene una relación cercana con el futbolista y ha sido una de las voces públicas que más atención le dedicaron durante los últimos años. La discusión con Jordan se sumó así a una serie de declaraciones que volvieron a colocar al portugués en el centro del debate mediático.
La polémica también dejó en evidencia cómo los comentarios de periodistas y las respuestas de figuras deportivas pueden escalar rápidamente cuando se difunden en televisión y redes sociales. En este caso, la intervención del delantero no estuvo centrada en responder los argumentos de Jordan, sino en cuestionar su apariencia mediante una frase provocadora.
El conflicto de Cristiano Ronaldo tras su salida de Portugal
La disputa con Jordan apareció en un momento delicado para Cristiano, que venía de protagonizar una controversia por su salida de la concentración de la selección portuguesa durante la fecha FIFA. El episodio estuvo relacionado con su desacuerdo con el entrenador Jorge Jesús y generó numerosas reacciones en los medios deportivos.
Después de lo ocurrido, el delantero publicó un comunicado para explicar su versión de los hechos. En ese texto, sostuvo que había acordado con el técnico ingresar durante los últimos 30 minutos de un partido, algo que finalmente no sucedió.
La situación provocó un fuerte malestar en el futbolista, que consideró que no se había respetado lo conversado previamente. El episodio alimentó las especulaciones sobre su relación con el entrenador y abrió un debate acerca de su papel dentro del seleccionado portugués.
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