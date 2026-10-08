La picante burla de Cristiano Ronaldo a un periodista: "Dejá el bótox, parecés una manzana"

El episodio mostró el respaldo de Cristiano a Morgan, quien mantiene una relación cercana con el futbolista y ha sido una de las voces públicas que más atención le dedicaron durante los últimos años. La discusión con Jordan se sumó así a una serie de declaraciones que volvieron a colocar al portugués en el centro del debate mediático.

La polémica también dejó en evidencia cómo los comentarios de periodistas y las respuestas de figuras deportivas pueden escalar rápidamente cuando se difunden en televisión y redes sociales. En este caso, la intervención del delantero no estuvo centrada en responder los argumentos de Jordan, sino en cuestionar su apariencia mediante una frase provocadora.

El conflicto de Cristiano Ronaldo tras su salida de Portugal

La disputa con Jordan apareció en un momento delicado para Cristiano, que venía de protagonizar una controversia por su salida de la concentración de la selección portuguesa durante la fecha FIFA. El episodio estuvo relacionado con su desacuerdo con el entrenador Jorge Jesús y generó numerosas reacciones en los medios deportivos.

Después de lo ocurrido, el delantero publicó un comunicado para explicar su versión de los hechos. En ese texto, sostuvo que había acordado con el técnico ingresar durante los últimos 30 minutos de un partido, algo que finalmente no sucedió.

La situación provocó un fuerte malestar en el futbolista, que consideró que no se había respetado lo conversado previamente. El episodio alimentó las especulaciones sobre su relación con el entrenador y abrió un debate acerca de su papel dentro del seleccionado portugués.