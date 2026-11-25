Franco Mastantuono se puso al frente en uno de los peores momentos de Fiorentina. Después de la goleada 3-0 ante Monza, por la fecha 12 de la Serie A, el volante argentino de 19 años les dejó un mensaje a los hinchas en una historia de Instagram: "Pedir disculpas a los hinchas fiorentinos", escribió, y aseguró que el equipo va a salir adelante porque están "todos juntos más que nunca".