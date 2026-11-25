El mensaje de Franco Mastantuono a los hinchas de Fiorentina tras la goleada que la dejó cerca del descenso
Franco Mastantuono pidió disculpas a los hinchas de Fiorentina después del 0-3 con Monza, que dejó al equipo 16° y a dos puntos de la zona de descenso.
Franco Mastantuono se puso al frente en uno de los peores momentos de Fiorentina. Después de la goleada 3-0 ante Monza, por la fecha 12 de la Serie A, el volante argentino de 19 años les dejó un mensaje a los hinchas en una historia de Instagram: "Pedir disculpas a los hinchas fiorentinos", escribió, y aseguró que el equipo va a salir adelante porque están "todos juntos más que nunca".
Con la derrota, la Viola quedó 16° en la tabla, con apenas 8 puntos, solo dos más que la zona de descenso. La crisis ya se llevó puesto a un entrenador: Fabio Grosso, campeón del mundo con Italia, fue despedido en lo que va de la temporada.
El mensaje de Franco Mastantuono a los hinchas de Fiorentina tras la goleada que la dejó cerca del descenso
IMPORTANTE: Los mensajes de Tomás Palacios que ilusionaron a los hinchas de River
El presente del argentino contrasta con el del equipo. Mastantuono, que llegó a préstamo desde el Real Madrid, lleva 4 goles en 14 partidos y es de los pocos que se sostienen en un plantel que no encuentra el rumbo.
El futuro de Franco Mastantuono: Fiorentina, Milan, Napoli y Roma
Según el diario italiano La Repubblica, Fiorentina quiere extender el préstamo hasta mediados de 2028. En principio, el volante debería volver al Real Madrid en junio de 2027. El mismo medio informó que Milan, Napoli y Roma siguen su situación y podrían ir por él, también a préstamo, si no prospera la extensión con la Viola. En el Real Madrid no tienen apuro: la idea es que gane rodaje, experiencia y confianza en Italia antes de pelear un lugar en el Merengue.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario