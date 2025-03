La picante chicana de Leandro Díaz a los hinchas de River: "No se escucha nada"

La voz del estadio anunciaba las formaciones y los silbidos no tardaron en caer sobre varios futbolistas riverplatenses, todavía con la herida abierta tras la derrota en la Supercopa Internacional ante Talleres en Asunción. Manuel Lanzini fue uno de los más apuntados, aunque también hubo un espacio para la reprobación a Díaz, lo que llamó la atención considerando que juega para el equipo rival.

Fiel a su estilo frontal, el "Loco" no esquivó el tema cuando le consultaron por los insultos recibidos. "No, la verdad que no escuché nada", respondió con una sonrisa pícara en zona mixta. Y lejos de calmar las aguas, redobló la apuesta con una chicana que resonó fuerte: "Y si insultaron, no lo sé, como no se escucha nada...".

El trasfondo de esta tensión tiene raíces conocidas. Díaz quedó marcado en el mundo River desde aquel recordado 2011, cuando jugando para Lanús convirtió el gol que sentenció al Millonario a disputar la Promoción. Tiempo después, el delantero confesó que debajo de la camiseta del Granate tenía puesta una de Boca. "Sí, la tenía, pero menos mal que no me la saqué. Era una falta de respeto total", reveló entre risas.

Sin embargo, el propio Díaz aclaró en su momento que no es hincha del Xeneize y que su única conexión con el club de la Ribera es la profunda admiración que siente por Martín Palermo, a quien considera su ídolo futbolístico.

