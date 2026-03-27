Así fue el gol de Enzo Fernández para el 1-0 de la Selección Argentina ante Mauritania
Como era de esperarse, el conjunto de Lionel Scaloni no tardó en ponerse en ventaja en la Bombonera, ante un débil rival.
La Selección Argentina no tardó demasiado en ponerse al frente en su amistoso ante Mauritania, y antes de cumplirse los 20 minutos de la primera etapa, Enzo Fernández fue el encargado de romper el cero y poner el 1-0 parcial para el conjunto de Lionel Scaloni.
La jugada nació por la banda derecha con una de las trepadas características de Nahuel Molina. El lateral del Atlético de Madrid envió un centro rasante y preciso al corazón del área que encontró a Enzo llegando por sorpresa desde la segunda línea.
De esta manera, el volante del Chelsea no perdonó y, con un toque certero de derecha, mandó la pelota al fondo de la red.
Con este tanto, el equipo nacional traduce en el resultado el dominio que venía mostrando desde el inicio del encuentro, en una noche cargada de emociones tras el homenaje inicial a los lesionados Joaquín Panichelli y Juan Foyth.
Los jugadores de la Selección Argentina homenajearon a Juan Foyth y Joaquín Panichelli
En un clima de profunda emoción y unidad, la Selección Argentina protagonizó un conmovedor gesto minutos antes del inicio del amistoso frente a Mauritania. El plantel que conduce Lionel Scaloni salió al campo de juego con un mensaje claro en apoyo a Joaquín Panichelli y Juan Foyth.
La "Scaloneta" no se olvida de los suyos, especialmente de aquellos que, por la crueldad de las lesiones, verán el Mundial 2026 desde afuera por duras lesiones.
Los once titulares posaron para la foto oficial con una remera blanca que llevaba una inscripción de aliento para Joaquín Panichelli. El joven delantero del Racing de Estrasburgo sufrió una grave lesión en la práctica del jueves y, tras los estudios realizados, se confirmó que la gravedad del cuadro lo margina definitivamente de la cita mundialista.
Además, los jugadores sostuvieron un cartel en apoyo a Juan Foyth. El defensor del Villarreal, un histórico del ciclo y campeón del mundo en Qatar, también atraviesa un duro proceso de recuperación tras una lesión severa que, al igual que a Panichelli, le quitó la posibilidad de pelear por un lugar en la lista de 26 convocados.
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