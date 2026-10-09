La picante frase de Lamine Yamal que reavivó la pelea con Kylian Mbappé por el Balón de Oro 2026

En ese sentido, el planteo de Yamal apunta a destacar a aquellos futbolistas capaces de ofrecer algo distinto dentro de la cancha. Su visión coincide con la admiración que expresó por dos figuras históricas del fútbol mundial, Lionel Messi y Ronaldinho. “Yo cuando pienso en el Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores que son divertidos de ver adentro de una cancha de fútbol”, afirmó.

Yamal prefiere una definición con varios candidatos

El atacante de 19 años también se refirió a la competencia por el premio y explicó que le resulta positivo que haya numerosos aspirantes con argumentos para ganarlo. Desde su perspectiva, una disputa abierta vuelve más atractiva la elección y complica la tarea de quienes deben determinar al vencedor.

Sin embargo, aclaró que la responsabilidad final no está en manos de los futbolistas, sino de los periodistas que participan de la votación. En ese sentido, dejó una frase que resume su postura sobre el proceso de elección: “Igual yo creo que el trabajo final es de los periodistas, la decisión es de ellos, así como mi trabajo es jugar al fútbol, y tratar de hacerlo de la mejor manera”.

¿Cuándo se entrega el Balón de Oro y quiénes compiten?

La incógnita se resolverá el lunes 26 de octubre, durante la gala que tendrá lugar en Londres. Según la información difundida, será la primera ocasión en la que la ceremonia se realice fuera de París.

Además de Lamine Yamal y Mbappé, la lista de aspirantes incluye nombres de peso como Messi, Harry Kane y Ousmane Dembélé. Cada uno cuenta con argumentos deportivos para aspirar al reconocimiento, por lo que la definición promete concentrar la atención del mundo del fútbol.