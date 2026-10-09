La picante frase de Lamine Yamal que reavivó la pelea con Kylian Mbappé por el Balón de Oro 2026
El delantero del Barcelona habló sobre los criterios que deberían definir al ganador del premio individual y sostuvo que la elección no puede depender únicamente de los goles.
La carrera por el Balón de Oro 2026 empieza a ganar temperatura a medida que se acerca la ceremonia de premiación, prevista para el próximo 26 de octubre en Londres. En ese escenario, Lamine Yamal dejó una reflexión sobre los méritos que debería reunir el futbolista elegido como el mejor del año y sus palabras fueron interpretadas como una indirecta hacia Kylian Mbappé.
El joven delantero del Barcelona, considerado uno de los principales aspirantes al reconocimiento, planteó que el premio debe valorar mucho más que la capacidad goleadora. En declaraciones difundidas por ESPN, expresó: “El premio hay que dárselo al mejor jugador del año, al que hace algo diferente, no tiene que ver solamente con marcar goles”.
La frase generó repercusión por el contexto de la disputa y por el perfil de sus principales competidores. El francés llega a la definición respaldado por sus números ofensivos y por haber terminado como máximo goleador del Mundial 2026, la Champions League y La Liga de España durante la temporada mencionada en la información original. Aunque no mencionó directamente al atacante francés al formular su argumento, la comparación apareció rápidamente debido a que ambos figuran entre los nombres con mayores posibilidades de quedarse con el galardón.
La declaración de Lamine Yamal que puso el foco en Mbappé
La declaración del futbolista español vuelve a instalar una discusión habitual cada vez que se aproxima la entrega del premio: qué aspectos deben pesar más al momento de elegir al mejor jugador del año. Los goles y las estadísticas individuales suelen tener un lugar central en la evaluación, pero también entran en consideración la influencia dentro del equipo, la capacidad para generar juego, el desequilibrio individual y la importancia de las actuaciones en los partidos decisivos.
En ese sentido, el planteo de Yamal apunta a destacar a aquellos futbolistas capaces de ofrecer algo distinto dentro de la cancha. Su visión coincide con la admiración que expresó por dos figuras históricas del fútbol mundial, Lionel Messi y Ronaldinho. “Yo cuando pienso en el Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores que son divertidos de ver adentro de una cancha de fútbol”, afirmó.
Yamal prefiere una definición con varios candidatos
El atacante de 19 años también se refirió a la competencia por el premio y explicó que le resulta positivo que haya numerosos aspirantes con argumentos para ganarlo. Desde su perspectiva, una disputa abierta vuelve más atractiva la elección y complica la tarea de quienes deben determinar al vencedor.
Sin embargo, aclaró que la responsabilidad final no está en manos de los futbolistas, sino de los periodistas que participan de la votación. En ese sentido, dejó una frase que resume su postura sobre el proceso de elección: “Igual yo creo que el trabajo final es de los periodistas, la decisión es de ellos, así como mi trabajo es jugar al fútbol, y tratar de hacerlo de la mejor manera”.
¿Cuándo se entrega el Balón de Oro y quiénes compiten?
La incógnita se resolverá el lunes 26 de octubre, durante la gala que tendrá lugar en Londres. Según la información difundida, será la primera ocasión en la que la ceremonia se realice fuera de París.
Además de Lamine Yamal y Mbappé, la lista de aspirantes incluye nombres de peso como Messi, Harry Kane y Ousmane Dembélé. Cada uno cuenta con argumentos deportivos para aspirar al reconocimiento, por lo que la definición promete concentrar la atención del mundo del fútbol.
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