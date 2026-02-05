La picante respuesta de Carlos Tevez: "Hubieran agarrado a Talleres cuando lo hice yo"

Pero el exdelantero de Boca y la Selección fue más allá y apuntó directamente al clima externo que rodea al equipo. “Entiendo cómo se maneja Talleres en los mercados. Me hago cargo. Seguramente cuando el equipo pierda será culpa mía y cuando gane, de los muchachos. Sé a qué club vine y cómo se maneja. Creo que todos somos culpables o no del próximo Talleres. En las redes sociales hay muchos técnicos. Me gustaría que hubiesen agarrado a Talleres en el momento que lo hice yo”, disparó, dejando en evidencia su fastidio con los cuestionamientos que circulan, sobre todo en el mundo digital.