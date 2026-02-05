La picante respuesta de Carlos Tevez: "Hubieran agarrado a Talleres cuando lo hice yo"
El entrenador de Talleres salió al cruce de las críticas tras el sufrido triunfo que le dio la clasificación en la Copa Argentina.
Si algo marcó a Carlos Tevez desde sus primeros años de exposición pública fue su manera frontal de decir lo que piensa, sin maquillaje ni cassette. Y esa impronta volvió a aparecer con fuerza apenas terminó el ajustado 2-0 de Talleres, resultado que le permitió al conjunto cordobés avanzar de ronda en la Copa Argentina frente a Argentino de Merlo. En la conferencia posterior al partido, el DT no esquivó el análisis del rendimiento ni tampoco las opiniones que circulan sobre su ciclo, y dejó en claro que convive con ese escenario desde que asumió.
Consultado por el presente del equipo y las críticas que se multiplicaron tras los últimos resultados, Tevez hizo primero una evaluación futbolística antes de elevar el tono. “Es importante ganar, veníamos de dos derrotas consecutivas que, a mí entender, no las merecíamos. Ganando agarrás confianza. No se jugó bien pero hay que ir agarrando ritmo”, sostuvo inicialmente, reconociendo que el funcionamiento todavía está en construcción pese al alivio que significó el pase de fase.
Pero el exdelantero de Boca y la Selección fue más allá y apuntó directamente al clima externo que rodea al equipo. “Entiendo cómo se maneja Talleres en los mercados. Me hago cargo. Seguramente cuando el equipo pierda será culpa mía y cuando gane, de los muchachos. Sé a qué club vine y cómo se maneja. Creo que todos somos culpables o no del próximo Talleres. En las redes sociales hay muchos técnicos. Me gustaría que hubiesen agarrado a Talleres en el momento que lo hice yo”, disparó, dejando en evidencia su fastidio con los cuestionamientos que circulan, sobre todo en el mundo digital.
El contexto en el que Tevez tomó el mando explica parte de su postura. Carlitos (quien este jueves cumple 42 años) se hizo cargo del plantel en julio del año pasado, apenas tres días antes del inicio del torneo Clausura, en un momento delicado desde lo deportivo e institucional. El equipo estaba complicado en la tabla del descenso y su llegada se dio después de la inesperada salida de Diego Cocca, que había sido anunciado pero ni siquiera alcanzó a debutar oficialmente al frente del conjunto cordobés.
