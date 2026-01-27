MinutoUno

Sorpresa: Guillermo Barros Schelotto y Carlos Tevez evitaron el cruce en Vélez-Talleres

Ambos protagonistas no se saludaron en la previa del Fortín ante la T en Liniers, por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026.

La previa de Vélez y Talleres por el Torneo Apertura 2026 dejó una imagen llamativa en el José Amalfitani. Guillermo Barros Schelotto y Carlos Tevez se mantuvieron cada uno en su banco, sin saludo ante las cámaras, en una escena que no pasó desapercibida y se viralizó rápidamente en las redes sociales.

Barros Schelotto, entrenador del Fortín y que busca hace un tiempo seguir mejorando lo que hizo dentro del fútbol argentino, y el Apache, DT de Talleres dando sus primeros pasos, permanecieron cada uno en su sector sin acercarse ni intercambiar saludos, ni siquiera ante la presencia de las cámaras de televisión. La situación sorprendió especialmente a los hinchas de Boca, atentos a cada gesto entre dos figuras emblemáticas del club.

El gesto llamó la atención por el pasado compartido y la expectativa que suele generar un encuentro entre ambos protagonistas. Sin embargo, el saludo nunca llegó y el partido siguió su curso con normalidad. En lo estrictamente futbolístico, Talleres se imponía en el primer tiempo, en un duelo intenso y disputado, mientras el foco seguía puesto en una imagen que rápidamente comenzó a circular y comentarse en las redes sociales teniendo en cuenta que ambos exjugadores están muy identificados con el Xeneize pero parecen no guardar una buena relación más allá de eso.

