Sorpresa: Guillermo Barros Schelotto y Carlos Tevez evitaron el cruce en Vélez-Talleres
Ambos protagonistas no se saludaron en la previa del Fortín ante la T en Liniers, por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026.
La previa de Vélez y Talleres por el Torneo Apertura 2026 dejó una imagen llamativa en el José Amalfitani. Guillermo Barros Schelotto y Carlos Tevez se mantuvieron cada uno en su banco, sin saludo ante las cámaras, en una escena que no pasó desapercibida y se viralizó rápidamente en las redes sociales.
Barros Schelotto, entrenador del Fortín y que busca hace un tiempo seguir mejorando lo que hizo dentro del fútbol argentino, y el Apache, DT de Talleres dando sus primeros pasos, permanecieron cada uno en su sector sin acercarse ni intercambiar saludos, ni siquiera ante la presencia de las cámaras de televisión. La situación sorprendió especialmente a los hinchas de Boca, atentos a cada gesto entre dos figuras emblemáticas del club.
El gesto llamó la atención por el pasado compartido y la expectativa que suele generar un encuentro entre ambos protagonistas. Sin embargo, el saludo nunca llegó y el partido siguió su curso con normalidad. En lo estrictamente futbolístico, Talleres se imponía en el primer tiempo, en un duelo intenso y disputado, mientras el foco seguía puesto en una imagen que rápidamente comenzó a circular y comentarse en las redes sociales teniendo en cuenta que ambos exjugadores están muy identificados con el Xeneize pero parecen no guardar una buena relación más allá de eso.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario