Sorpresa: Guillermo Barros Schelotto y Carlos Tevez evitaron el cruce en Vélez-Talleres

El gesto llamó la atención por el pasado compartido y la expectativa que suele generar un encuentro entre ambos protagonistas. Sin embargo, el saludo nunca llegó y el partido siguió su curso con normalidad. En lo estrictamente futbolístico, Talleres se imponía en el primer tiempo, en un duelo intenso y disputado, mientras el foco seguía puesto en una imagen que rápidamente comenzó a circular y comentarse en las redes sociales teniendo en cuenta que ambos exjugadores están muy identificados con el Xeneize pero parecen no guardar una buena relación más allá de eso.