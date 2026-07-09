El ranking que elige a los mejores partidos del Mundial 2026: Argentina domina el top 3

El podio vuelve a tener presencia albiceleste. El inolvidable triunfo por 3-2 sobre Egipto en los octavos de final, luego de remontar una desventaja de dos goles cuando restaban poco más de diez minutos para el cierre, recibió una puntuación de 9,4 gracias a más de 2.700 votos. Además de esos tres encuentros, otros partidos también superaron la barrera de los nueve puntos. Entre ellos aparecen Inglaterra-Croacia, Portugal-Croacia y Bélgica-Senegal, todos destacados por el nivel futbolístico y la emoción que ofrecieron.

En cuanto al recorrido completo de la Scaloneta, las puntuaciones muestran una clara evolución conforme avanzó el torneo. El triunfo por 3-0 frente a Argelia recibió 8,4, la victoria 2-0 sobre Austria obtuvo 7,6, mientras que el 3-1 frente a Jordania alcanzó 7,4.

Cuáles fueron los peores duelos de la Copa del Mundo

La plataforma también elaboró el listado de los encuentros peor calificados del campeonato. El último lugar corresponde al empate sin goles entre Paraguay y Australia durante la fase de grupos, que obtuvo apenas 4,4 puntos y fue catalogado como "Malo" por la comunidad del sitio. Detrás quedaron Inglaterra 0-0 Ghana y Ghana 1-0 Panamá, ambos con una valoración promedio de 5,4.

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