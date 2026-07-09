El ranking que elige a los mejores partidos del Mundial 2026: Argentina domina el top 3
Un sitio especializado en películas y series incorporó una sección para que los usuarios calificaran los encuentros de la Copa del Mundo.
El Mundial 2026 no solo genera repercusiones dentro de la cancha, sino también en los espacios menos pensados de internet. En medio del furor que despierta la Copa del Mundo, un reconocido portal dedicado habitualmente a la evaluación de películas y series sorprendió al incorporar una categoría especial para que los usuarios calificaran los partidos del certamen que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.
La iniciativa tuvo una rápida respuesta por parte de los aficionados. Miles de personas comenzaron a puntuar cada encuentro de la competencia como si se tratara de una producción audiovisual, generando un ranking que refleja cuáles fueron, hasta el momento, los espectáculos futbolísticos que más disfrutaron los fanáticos.
El sitio Series Graph, conocido por permitir que los usuarios valoren series, películas y compartan críticas en foros, amplió su propuesta durante el Mundial y habilitó una sección exclusiva para los encuentros del torneo. Con cerca de 250 mil votos registrados hasta la previa de los cuartos de final, el ranking ya ofrece un panorama claro sobre cuáles fueron los partidos que más emocionaron al público.
Los tres mejores partidos del Mundial 2026, según los usuarios de Series Graph
El primer lugar quedó en manos de Argentina y Cabo Verde, correspondiente a los dieciseisavos de final. La victoria albiceleste por 3-2, definida en el tiempo suplementario gracias al cabezazo de Cristian Romero que terminó desviándose en Borges, obtuvo una impresionante calificación promedio de 9,8 puntos con más de 5.200 votos. Dentro de la escala utilizada por la plataforma, ese puntaje recibió la máxima distinción posible: "Cine Absoluto", una categoría reservada para los encuentros considerados excepcionales por los usuarios.
En el segundo puesto aparece otro duelo cargado de emociones: Inglaterra 3-2 México por los octavos de final. El partido disputado en el estadio Azteca reunió cerca de 3.700 valoraciones y alcanzó un promedio de 9,5, ingresando en la categoría de "Impresionante".
El podio vuelve a tener presencia albiceleste. El inolvidable triunfo por 3-2 sobre Egipto en los octavos de final, luego de remontar una desventaja de dos goles cuando restaban poco más de diez minutos para el cierre, recibió una puntuación de 9,4 gracias a más de 2.700 votos. Además de esos tres encuentros, otros partidos también superaron la barrera de los nueve puntos. Entre ellos aparecen Inglaterra-Croacia, Portugal-Croacia y Bélgica-Senegal, todos destacados por el nivel futbolístico y la emoción que ofrecieron.
En cuanto al recorrido completo de la Scaloneta, las puntuaciones muestran una clara evolución conforme avanzó el torneo. El triunfo por 3-0 frente a Argelia recibió 8,4, la victoria 2-0 sobre Austria obtuvo 7,6, mientras que el 3-1 frente a Jordania alcanzó 7,4.
Cuáles fueron los peores duelos de la Copa del Mundo
La plataforma también elaboró el listado de los encuentros peor calificados del campeonato. El último lugar corresponde al empate sin goles entre Paraguay y Australia durante la fase de grupos, que obtuvo apenas 4,4 puntos y fue catalogado como "Malo" por la comunidad del sitio. Detrás quedaron Inglaterra 0-0 Ghana y Ghana 1-0 Panamá, ambos con una valoración promedio de 5,4.
Así está el cuadro final del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá
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