Video: Lionel Scaloni recibió un emotivo homenaje en Pujato con una serenata de chamamé

Una vez finalizada la canción principal, los artistas le dedicaron unas palabras al técnico y destacaron el esfuerzo realizado por el equipo nacional en la reciente Copa del Mundo. También aprovecharon el encuentro para reconocer el trabajo desarrollado desde que asumió la conducción de la Albiceleste, etapa en la que Argentina conquistó importantes títulos internacionales y volvió a instalarse entre las principales potencias del fútbol mundial.

Lejos del protocolo y de los grandes escenarios, el director técnico vivió el homenaje con la sencillez que suele caracterizarlo. Compartió algunos minutos con los presentes, escuchó los agradecimientos y respondió con gestos de afecto hacia quienes se acercaron a saludarlo. La escena volvió a reflejar el fuerte vínculo que mantiene con su pueblo natal.

Cada regreso a Pujato suele convertirse en una oportunidad para que los vecinos le expresen el cariño construido a lo largo de un ciclo histórico al frente de la Selección argentina, independientemente de los resultados deportivos. En esta ocasión, el reconocimiento llegó a través de la música popular, una de las expresiones culturales más representativas del país.