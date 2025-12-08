La posible salida de Luis Suárez de Inter Miami abre la puerta a un nuevo regreso a Nacional

luis suarez 2

En su primera etapa en Nacional, entre 2005 y 2006, acumuló 48 partidos, 12 goles y dos títulos locales. Luego construyó una carrera extraordinaria en Europa -Ajax, Liverpool, Barcelona y Atlético Madrid- antes de trasladarse a Gremio, donde sumó 26 goles en 53 partidos durante 2023. La salida de Inter Miami marca un nuevo punto de inflexión en su trayectoria.

Ahora, con casi 39 años y el legado consolidado, Suárez analiza dónde poner el punto final a su recorrido profesional. La opción de volver a Montevideo para vestir una vez más la camiseta tricolor emociona a los hinchas y seduce al propio jugador, que podría cerrar su historia donde todo comenzó. ¿Será Nacional el último capítulo del Pistolero?