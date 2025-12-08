La posible salida de Luis Suárez de Inter Miami abre la puerta a un nuevo regreso a Nacional
El delantero uruguayo, que perdió protagonismo esta temporada y no renovará contrato, analiza volver al club que lo vio nacer futbolísticamente.
El futuro de Luis Suárez vuelve a ocupar el centro de la escena. El histórico atacante uruguayo, de 38 años, no continuaría en Inter Miami la próxima temporada y ya evalúa distintas alternativas para la última etapa de su carrera, entre ellas un retorno a Nacional, la institución donde debutó profesionalmente y a la que regresó brevemente en 2022.
Su salida del conjunto estadounidense se da en un contexto de menor participación dentro del equipo dirigido por Javier Mascherano, especialmente durante los playoffs de la Major League Soccer (MLS), en los que perdió la titularidad y prácticamente no sumó minutos. El "Pistolero" había llegado al equipo de las Garzas en enero de 2024, reuniéndose nuevamente con Lionel Messi tras compartir años gloriosos en el Barcelona.
Su inicio fue prometedor y su aporte goleador, significativo: acumuló 42 tantos en 87 partidos, números que evidencian su vigencia pese al paso del tiempo. Sin embargo, esta última temporada el panorama cambió. En la final de la MLS no ingresó y, en las fases previas, apenas disputó ocho minutos en semifinales y catorce en cuartos. Su contrato vence a fin de año y, según señalan desde el club, no habría intenciones de extenderlo.
Con este escenario, Nacional aparece como una alternativa real. Así lo confirmó Flavio Perchman, vicepresidente de la institución uruguaya, quien declaró a la Agencia EFE que esperan “los próximos días” para saber qué decidirá el delantero y, a partir de allí, avanzar en posibles negociaciones. El entusiasmo entre los hinchas tricolores creció rápidamente, teniendo en cuenta que Suárez es uno de los grandes ídolos contemporáneos del club y que su regreso anterior, en 2022, fue clave en la obtención del Campeonato Uruguayo.
Aquel retorno temporal se produjo después de que Suárez rechazara una propuesta de River para mantenerse competitivo de cara al Mundial de Qatar. En esa breve etapa disputó 16 encuentros y convirtió ocho goles, además de mostrar su influencia dentro y fuera del campo.
En su primera etapa en Nacional, entre 2005 y 2006, acumuló 48 partidos, 12 goles y dos títulos locales. Luego construyó una carrera extraordinaria en Europa -Ajax, Liverpool, Barcelona y Atlético Madrid- antes de trasladarse a Gremio, donde sumó 26 goles en 53 partidos durante 2023. La salida de Inter Miami marca un nuevo punto de inflexión en su trayectoria.
Ahora, con casi 39 años y el legado consolidado, Suárez analiza dónde poner el punto final a su recorrido profesional. La opción de volver a Montevideo para vestir una vez más la camiseta tricolor emociona a los hinchas y seduce al propio jugador, que podría cerrar su historia donde todo comenzó. ¿Será Nacional el último capítulo del Pistolero?
