Todo por la final: tiraron sal en la entrada del estadio de Gimnasia previo al duelo con Estudiantes
Este lunes tendrá lugar el clásico platense que definirá al rival de Racing en la gran final del Torneo Clausura y los hinchas parecen estar dispuestos a todo.
Desde las 17 de este lunes, Gimnasia y Esgrima La Plata recibe a su histórico rival, Estudiantes de La Plata, por el pase a la final del Torneo Clausura. El duelo, que promete ser vibrante, definirá el rival de Racing en el último partido del certamen doméstico, dado que la Academia ya dejó en el camino a Boca con un contundente 1-0.
Por ello, los hinchas ya comienzan a vivir este encuentro donde, definitivamente, habrá chispazos. De hecho, las cámaras de seguridad de las inmediaciones al Estadio Juan Carmelo Zerillo, también conocido como "El Bosque", registró a una persona tirando sal en la puerta de la cancha.
Por supuesto, se presume que se trata de un fanático del Pincharrata, que no duda en valerse de todo lo que esté al alcance con tal de eliminar a su eterno rival.
De dónde proviene la creencia de "tirar sal" para la atraer mala suerte
La creencia de que derramar sal trae mala suerte es muy antigua y está profundamente arraigada, principalmente debido al inmenso valor que la sal tenía en la antigüedad.
En civilizaciones como la Antigua Roma, la sal era un bien preciado, utilizada no solo para cocinar, sino como conservante vital. Era tan valiosa que la palabra "salario" deriva de la ración de sal (o el dinero para comprarla) que se les daba a los soldados. Perderla (derramarla) era considerado una gran pérdida o un mal presagio de escasez.
Por otro lado, históricamente, la sal también ha sido vista como un símbolo de pureza y un poderoso protector contra el mal o las energías negativas. Por lo tanto, derramarla era interpretado como un descuido que abría una puerta a la mala suerte o a las "malas vibras".
Por ello, se cree que el hincha que fue filmado en la puerta del estadio de Gimnasia no es más que un simpatizante de Estudiantes, desesperado por una final.
