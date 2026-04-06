La premonición de Miguel Borja sobre Santiago Beltrán que se volvió viral tras su gran presente en River

El influencer polibamba compartió nuevamente el video en redes sociales y el actual futbolista de Al Wasl reafirmó su valoración sobre su ex compañero: "Está siendo el mejor y seguirá siéndolo... Bravo el pibe". La escena que en su momento parecía una anécdota hoy adquiere mayor dimensión por el presente de Beltrán, quien debutó en la Primera de River durante la actual temporada.