La prensa europea liquidó a Alemania tras la eliminación ante Paraguay en el Mundial 2026
Alemania quedó eliminada por penales frente a Paraguay en los 16avos del Mundial 2026 y los principales medios europeos fueron muy duros con el equipo de Julian Nagelsmann.
Alemania volvió a despedirse antes de tiempo de una Copa del Mundo tras caer por penales ante Paraguay en los 16avos de final del Mundial 2026. La derrota desató una ola de críticas en la prensa europea, que cuestionó el presente de un seleccionado que acumula varios golpes desde 2014.
El seleccionado europeo había superado la fase de grupos con algunas dudas y llegaba golpeado tras la derrota frente a Ecuador en la última fecha, un resultado que terminó siendo un anticipo de lo que ocurriría en la fase eliminatoria.
Del otro lado, Paraguay firmó una actuación histórica. El equipo conducido por Gustavo Alfaro jugó un partido inteligente, resistió los momentos de mayor presión, aprovechó sus oportunidades y llevó la definición hasta los penales, donde Orlando Gill se transformó en el gran héroe de la clasificación. Ahora, la Albirroja enfrentará en los octavos de final al ganador del cruce entre Francia y Suecia.
Las duras críticas de la prensa europea
Tras la eliminación, los principales medios deportivos de Europa fueron contundentes con el presente del seleccionado alemán. Las críticas llegaron tanto desde la propia Alemania como desde España, Italia y Francia, donde coincidieron en señalar que el equipo atraviesa una profunda crisis futbolística.
Uno de los títulos más duros fue el del diario español Marca, que resumió el sentimiento tras la caída con una frase contundente: "Alemania ya no es Alemania". El tropiezo profundizó una racha negativa para una de las selecciones más ganadoras del mundo. Desde la consagración en Brasil 2014, Alemania no logró volver a ser protagonista en una Copa del Mundo: quedó eliminada en la fase de grupos de Rusia 2018 y Qatar 2022, y ahora se despidió en los 16avos de final del Mundial 2026.
Así tituló Bild, el prestigioso medio alemán
La prensa europea apuntó contra Alemania
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