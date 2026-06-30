La prensa europea liquidó a Alemania tras la eliminación ante Paraguay en el Mundial 2026

Uno de los títulos más duros fue el del diario español Marca, que resumió el sentimiento tras la caída con una frase contundente: "Alemania ya no es Alemania". El tropiezo profundizó una racha negativa para una de las selecciones más ganadoras del mundo. Desde la consagración en Brasil 2014, Alemania no logró volver a ser protagonista en una Copa del Mundo: quedó eliminada en la fase de grupos de Rusia 2018 y Qatar 2022, y ahora se despidió en los 16avos de final del Mundial 2026.

Así tituló Bild, el prestigioso medio alemán

La prensa europea apuntó contra Alemania