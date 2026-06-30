Memes y reacciones por el triunfo de Paraguay ante Alemania en el Mundial 2026

Muchos usuarios destacaron la actitud del equipo de Gustavo Alfaro y celebraron que Paraguay haya dado vuelta los pronósticos ante una selección con gran historia en Mundiales. La frase “batacazo” se repitió en redes, donde la clasificación paraguaya se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados.

La victoria también generó comparaciones con otras grandes sorpresas de la historia de la Copa del Mundo. Para los fanáticos, el triunfo ante Alemania no fue solamente un pase de ronda, sino una muestra de que en el fútbol cualquier resultado es posible.

Memes y reacciones por la eliminación de Alemania ante Paraguay

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Frank_Wolf28/status/2071719570243572037&partner=&hide_thread=false Que sabes cuantas utopías nos debía? Y si nos debe 2? https://t.co/hcKzzm6CRr pic.twitter.com/TGiXmeoua9 — Frank Wolf (@Frank_Wolf28) June 29, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Vickymo51401646/status/2071739389030322442&partner=&hide_thread=false CHAU ALEMANIA, LLORA COMO LLORE YO EN LA 2014 PUTO pic.twitter.com/zr1BAwfF0v — @lucasmlmolina (@Vickymo51401646) June 29, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lamujerdetrump/status/2071753151112265885&partner=&hide_thread=false Chau Alemania pic.twitter.com/Lb3z4o2lZq — LA MUJER DE TRUMP (@lamujerdetrump) June 30, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IvanRaacing/status/2071741442054103415&partner=&hide_thread=false OTRA UTOPÍA CAZADA POR PARTE DEL PROFESOR pic.twitter.com/LZOBElBuHu — Un tal Ivan (@IvanRaacing) June 29, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/0800Cj/status/2071753220976738671&partner=&hide_thread=false Hitler en el cielo viendo como lo descansan los angeles constructores: pic.twitter.com/M35zMCnCwv — 0800CJ (@0800Cj) June 30, 2026