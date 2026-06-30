Memes y reacciones por el triunfo de Paraguay ante Alemania en el Mundial 2026
Los usuarios de las redes sociales estallaron luego de que la Albirroja diera el batacazo en los 16avos de la Copa del Mundo.
Paraguay dio el golpe más inesperado del Mundial 2026 al eliminar a Alemania en los 16avos de final y conseguir su boleto a los octavos de la competencia. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro se impuso en una definición dramática desde los doce pasos y concretó una de las grandes sorpresas del torneo.
El encuentro terminó igualado 1-1 luego de los 120 minutos, con goles de Julio Enciso para la Albirroja y Kai Havertz para el conjunto europeo. La historia se definió en la tanda de penales, donde Paraguay fue más efectivo y logró quedarse con un triunfo que quedará marcado en la memoria de sus hinchas.
La figura de la noche fue Orlando Gill, quien se convirtió en héroe al atajar dos penales de Alemania y darle vida a la ilusión paraguaya. José Canale fue el encargado de convertir la última ejecución y desatar el festejo de todo un país por una clasificación histórica.
Como suele ocurrir después de una sorpresa mundialista, la eliminación de Alemania generó una enorme repercusión en internet. Los usuarios no tardaron en reaccionar al resultado y comenzaron a compartir miles de publicaciones relacionadas con la inesperada caída del conjunto alemán.
Los memes fueron protagonistas apenas terminó la tanda de penales. Hinchas de distintos países aprovecharon la victoria paraguaya para realizar bromas sobre el resultado, destacar la actuación de la Albirroja y remarcar el impacto que tuvo el triunfo de un equipo que llegaba como menos favorito.
Muchos usuarios destacaron la actitud del equipo de Gustavo Alfaro y celebraron que Paraguay haya dado vuelta los pronósticos ante una selección con gran historia en Mundiales. La frase “batacazo” se repitió en redes, donde la clasificación paraguaya se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados.
La victoria también generó comparaciones con otras grandes sorpresas de la historia de la Copa del Mundo. Para los fanáticos, el triunfo ante Alemania no fue solamente un pase de ronda, sino una muestra de que en el fútbol cualquier resultado es posible.
Memes y reacciones por la eliminación de Alemania ante Paraguay
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