"Javier Milei firma decreto y hay feriado desde las 12": pedido de estatales al Gobierno por el Mundial 2026

Para justificar la propuesta, ATE trazó un paralelismo con los asuetos otorgados durante las fiestas de fin de año y recordó que otros gobiernos de la región adoptaron medidas similares en esta Copa del Mundo, como el feriado decretado en Paraguay o los asuetos provinciales dispuestos en Jujuy, La Rioja y San Juan en fases anteriores. Cabe destacar que, tras el triunfo ante Egipto, Aguiar ya le había enviado un picante mensaje virtual a Javier Milei reclamando un asueto nacional para festejar.