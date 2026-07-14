"Javier Milei firma decreto y hay feriado desde las 12": pedido de estatales al Gobierno por el Mundial 2026
ATE le envió una carta al presidente Javier Milei solicitando un asueto nacional desde las 12 para los estatales por el choque ante Inglaterra.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) volvió a presionar fuertemente al Gobierno Nacional de cara a las semifinales de la Copa del Mundo. El gremio le envió una carta formal al presidente Javier Milei solicitando de manera urgente un asueto administrativo que suspenda las tareas a partir del mediodía de este miércoles como si fuera un feriado.
El pedido de ATE al Gobierno nacional
El secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, fue el encargado de firmar el documento enviado a la Casa Rosada, con copia directa al secretario de Trabajo Julio Cordero. En el texto, se solicita que el cese de tareas comience a las 12 del mediodía de este miércoles, afectando a los agentes de toda la Administración Pública Nacional, entes públicos y empresas estatales.
La importancia cultural del cruce entre la Selección Argentina e Inglaterra
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"El encuentro entre ambos equipos en un Mundial supera el marco estrictamente deportivo. Se trata de un encuentro de enorme trascendencia cultural e histórica para nuestro país y que moviliza el sentir nacional", fundamentó Aguiar en la misiva. Desde el sindicato aclararon que, de otorgarse la medida, se garantizará el correcto funcionamiento de los servicios básicos y las guardias mínimas para atender cualquier urgencia.
Para justificar la propuesta, ATE trazó un paralelismo con los asuetos otorgados durante las fiestas de fin de año y recordó que otros gobiernos de la región adoptaron medidas similares en esta Copa del Mundo, como el feriado decretado en Paraguay o los asuetos provinciales dispuestos en Jujuy, La Rioja y San Juan en fases anteriores. Cabe destacar que, tras el triunfo ante Egipto, Aguiar ya le había enviado un picante mensaje virtual a Javier Milei reclamando un asueto nacional para festejar.
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