La provocadora crítica de Álvaro Morales tras el retiro de Lionel Messi: "Quedó a deber"

Álvaro Morales, el retiro de Lionel Messi y la polémica en redes

Sin rodeos y fiel a su estilo desafiante, el comunicador de la cadena ESPN fue tajante al calificar la trayectoria del número 10 con la camiseta de su país. "Se retira Messi de la Selección Argentina. Quedó a deber. Pudo dar más y mejores resultados, tanto en Mundiales como en la multiplicación de las Copas América", disparó en su cuenta oficial, desestimando los títulos continentales y la histórica consagración en Qatar 2022.