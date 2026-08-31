La provocadora crítica de Álvaro Morales tras el retiro de Lionel Messi: "Quedó a deber"
El polémico periodista mexicano no dejó pasar el anuncio del capitán argentino y volvió a encender la controversia con un durísimo mensaje en redes sociales.
El impacto por el anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina continúa generando repercusiones en todos los rincones del planeta fútbol. Mientras la enorme mayoría de los fanáticos, colegas y personalidades del deporte volcaron su gratitud y admiración hacia el capitán albiceleste, un histórico detractor volvió a ponerse en la vereda de enfrente para lanzar una ácida opinión que encendió la polémica en la red social X (ex Twitter).
El periodista mexicano Álvaro Morales, conocido por su postura crítica y sus constantes embates hacia la figura del astro rosarino, rompió el silencio tras confirmarse la noticia y dejó un análisis cargado de provocación que rápidamente se volvió viral entre los usuarios de la plataforma digital.
Álvaro Morales, el retiro de Lionel Messi y la polémica en redes
Sin rodeos y fiel a su estilo desafiante, el comunicador de la cadena ESPN fue tajante al calificar la trayectoria del número 10 con la camiseta de su país. "Se retira Messi de la Selección Argentina. Quedó a deber. Pudo dar más y mejores resultados, tanto en Mundiales como en la multiplicación de las Copas América", disparó en su cuenta oficial, desestimando los títulos continentales y la histórica consagración en Qatar 2022.
Las declaraciones del polémico analista generaron un repudio inmediato por parte de los hinchas argentinos, quienes salieron al cruce para cruzar la postura del periodista y remarcar los Récords del astro. Las respuestas a su publicación se contaron por miles en cuestión de minutos, transformando su nombre en una de las principales tendencias de las redes,
La postura de Morales no resulta novedosa para el ambiente futbolístico, pero su oportuna reaparición tras el comunicado de la Pulga sumó un nuevo capítulo de fricción. En medio del clima de nostalgia que atraviesa al país, las duras palabras del mexicano volvieron a marcar el contraste con la ola de homenajes e infinitas muestras de afecto que el rosarino sigue recibiendo a nivel global.
Te puede interesar
Dejá tu comentario