Las emotivas palabras del Dibu Martínez tras el retiro de Lionel Messi: "Gracias por hacerme campeón del mundo"

Dibu Martínez, el retiro de Lionel Messi y el homenaje de la Selección Argentina

"Capi. Las palabras no van a alcanzar para todo lo que hiciste por nosotros y por todo el pueblo argentino. Pero solo queda agradecerte por hacerme campeón del mundo y llegar a lo más alto que yo nunca imaginé llegar. Mi respeto por siempre. Gracias", escribió el arquero en sus plataformas digitales para rendirle homenaje a quien fuera su gran líder dentro de la cancha.