Las emotivas palabras del Dibu Martínez tras el retiro de Lionel Messi: "Gracias por hacerme campeón del mundo"
El arquero de la Selección Argentina compartió una calurosa despedida en sus redes sociales para homenajear al capitán rosarino tras el anuncio de su adiós.
El impacto por el adiós de Lionel Messi a la Selección Argentina no se detiene y continúa sumando reacciones de enorme peso en el vestuario albiceleste. Luego del comunicado oficial del capitán confirmando el final de su gloriosa etapa con la camiseta nacional, los campeones del mundo comenzaron a volcar sus sensaciones. En esta oportunidad fue Emiliano "Dibu" Martínez quien utilizó sus canales oficiales para expresarle todo su agradecimiento al astro rosarino.
A través de una emotiva publicación en sus redes sociales, el actual guardameta del Chelsea no dudó en destacar el rol determinante del 10 en el proceso que llevó al conjunto nacional a lo más alto del planeta. El marplatense sintetizó el sentimiento del plantel con palabras cargadas de afecto, dejando en claro la huella imborrable que dejó la Pulga en cada uno de sus compañeros.
Dibu Martínez, el retiro de Lionel Messi y el homenaje de la Selección Argentina
"Capi. Las palabras no van a alcanzar para todo lo que hiciste por nosotros y por todo el pueblo argentino. Pero solo queda agradecerte por hacerme campeón del mundo y llegar a lo más alto que yo nunca imaginé llegar. Mi respeto por siempre. Gracias", escribió el arquero en sus plataformas digitales para rendirle homenaje a quien fuera su gran líder dentro de la cancha.
El mensaje del marplatense cobra un significado especial por la complicidad deportiva que construyeron en el ciclo conducido por Lionel Scaloni. Ambos fueron pilares fundamentales para cortar la racha sin títulos continentales y para alcanzar la tan ansiada tercera estrella en la Copa del Mundo de Qatar 2022, firmando una sociedad que quedó grabada en las páginas más doradas del deporte nacional.
El reconocimiento del arquero rápidamente se volvió viral y cosechó miles de interacciones entre los hinchas argentinos. Con la mirada puesta en la ventana FIFA de septiembre, donde se espera la realización de un encuentro homenaje, los futbolistas del seleccionado continúan expresando su gratitud hacia el capitán que transformó la historia de la albiceleste.
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