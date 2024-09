La queja de Franco Colapinto contra Willliams: "Me pararon muy tarde"

A pesar de su buen ritmo y, en su comienzo, haber alcanzado el noveno puesto, Colapinto terminó undécimo mientras que Lando Norris disfrutó de una aplastante victoria contra el resto.

La queja de Franco Colapinto contra Williams en el Gran Premio de Singapur

Tras 62 vueltas y un desarrollo inmenso en lo que fue su desempeño, Colapinto declaró: "Yo hice todo lo mejor que pude y creo que hice todo bien. Me pararon muy tarde y me pasó Pérez, sino no me hubiera pasado. Creo que lo podría haber aguantado".

En ese sentido, destacó: "Él tenía un poco menos de ritmo que yo. Me costó mucho la carrera, pero creo que podría haber llegado a los puntos si hubiéramos elegido bien estratégicamente el momento de parar".

"HICE LO MEJOR QUE PUDE, CREO QUE HICE TODO BIEN. ME PARARON MUY TARDE Y ME PASÓ PÉREZ..."



Las primeras palabras de Franco Colapinto tras la carrera



#SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/lwkZGYEy3g — SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2024

La próxima carrera de Franco Colapinto

Luego de un buen desempeño en su primer mes en Fórmula 1 haciendo historia en sus carreras, la próxima parada de Franco Colapinto será en Estados Unidos, más precisamente en Austin (Texas) por la fecha 19° de la temporada 2024 de la F1. Este GP se disputará entre el viernes 18 y el domingo 20 de octubre en el Circuito de las Américas.

Eso sí, esta parte de la competencia tiene una diferencia: además de la carrera también se disputará un sprint. Esto indica que habrá una carrera corta que le da puntos a los 8 primeros el sábado 19.