La queja de Lautaro Acosta sobre el cariño de los hinchas de Lanús: "Se van olvidando"

"Me fastidia un poco esta situación, me imaginaba el final de mi carrera un poco más valorado. Pero bueno, son momentos. El fútbol es muy dinámico y se van olvidando de un par de cosas", expresó para la sorpresa de muchos.

Y agregó: "¿Si me enoja? Al principio me hacía un poco de ruido. Gané cinco títulos, yo debuté en Lanús peleando el descenso, jugué una final de Copa Libertadores que no sé cuando se va a volver a dar eso".

Los últimos pasos del Laucha Acosta en el fútbol profesional

Por otro lado, el ídolo Granate anunció que se retirará del fútbol en 2025, aunque para eso tendrá que renovar su contrato, que vence a fines de este año. Esperará hasta las elecciones, que se llevarán a cabo el domingo 15 de diciembre, con el fin de conocer quiénes serán los nuevos dirigentes y poder mantener una conversación con ellos.

Una vez que se retire de la actividad profesional, la idea del "Laucha" es sumarse al cuerpo técnico de su hermano, Rodrigo, que actualmente se encuentra dirigiendo la Reserva de Lanús y allí podría seguir dentro del club que le dio tantas alegrías.