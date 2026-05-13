Rosario Central se aferra a un histórico dominio ante Racing en cruces decisivos
El Canalla recibirá este miércoles a la Academia por los cuartos de final del Torneo Apertura con un antecedente que entusiasma a sus hinchas.
Rosario Central y Racing volverán a enfrentarse este miércoles en un duelo de eliminación directa y, además de la expectativa lógica por el presente de ambos equipos, hay un dato histórico que alimenta la ilusión del conjunto rosarino. El Canalla acumula más de cien años sin perder una serie mata-mata frente al equipo de Avellaneda y buscará extender esa impresionante racha en el Gigante de Arroyito.
El antecedente más reciente entre ambos en instancias decisivas favorece justamente al conjunto auriazul, que en los últimos tiempos logró transformarse en un rival especialmente incómodo para Racing cuando hubo clasificación en juego.
Para encontrar la última vez que la Academia logró imponerse en un cruce eliminatorio frente a Rosario Central hay que retroceder hasta 1917. Aquel partido correspondió a la histórica Copa Ibargüen, torneo que enfrentaba al campeón del fútbol argentino con el ganador de la liga rosarina, considerada por entonces una de las más fuertes del interior del país.
En ese encuentro, Racing se quedó con el triunfo por 3-2 en una época dorada para la institución, que dominaba ampliamente el fútbol argentino. Sin embargo, desde entonces nunca más pudo volver a eliminar al Canalla en una instancia directa.
Con el correr de las décadas, Central fue construyendo una supremacía muy marcada en este tipo de enfrentamientos. Uno de los capítulos más recordados ocurrió en el Nacional de 1979, cuando ambos se cruzaron en cuartos de final y el equipo rosarino arrasó con un contundente 6-1 en el marcador global.
Ya en tiempos más recientes, la historia volvió a repetirse en la Copa Argentina 2015. En aquella oportunidad, el conjunto dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet derrotó a Racing por 1-0 gracias a un gol de Marco Ruben y avanzó a la final del torneo. Ese equipo canalla quedó en la memoria de sus hinchas por el gran nivel futbolístico que mostró a lo largo de la competencia.
La última vez que se enfrentaron en un mata-mata fue en los cuartos de final de la Copa de la Liga 2023. Después de un vibrante empate 2-2, la clasificación se definió desde el punto penal y Rosario volvió a imponerse, esta vez por 7-6. Aquella victoria resultó todavía más especial porque posteriormente el equipo rosarino terminaría consagrándose campeón del certamen.
Ahora, la historia vuelve a ponerlos cara a cara en un contexto de enorme tensión. El conjunto blanquiceleste intentará romper con una estadística que ya atraviesa generaciones y que se convirtió en una verdadera obsesión para muchos hinchas académicos. Del otro lado, los auriazules buscarán hacerse fuerte otra vez en Arroyito y seguir alimentando una racha que ya parece formar parte de la mística del club.
Rosario Central vs. Racing, por el Torneo Apertura: probables formaciones
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Enzo Giménez, Guillermo Fernández; Ángel Di María y Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
- Racing: Facundo Cambeses; Marcos Rojo, Santiago Sosa, Marco Di Césare; Gabriel Rojas, Bruno Zuculini, Matías Zaracho, Gastón Martirena; Adrián Fernández; Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario