Rosario Central se aferra a un histórico dominio ante Racing en cruces decisivos

Con el correr de las décadas, Central fue construyendo una supremacía muy marcada en este tipo de enfrentamientos. Uno de los capítulos más recordados ocurrió en el Nacional de 1979, cuando ambos se cruzaron en cuartos de final y el equipo rosarino arrasó con un contundente 6-1 en el marcador global.

image

Ya en tiempos más recientes, la historia volvió a repetirse en la Copa Argentina 2015. En aquella oportunidad, el conjunto dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet derrotó a Racing por 1-0 gracias a un gol de Marco Ruben y avanzó a la final del torneo. Ese equipo canalla quedó en la memoria de sus hinchas por el gran nivel futbolístico que mostró a lo largo de la competencia.

image

La última vez que se enfrentaron en un mata-mata fue en los cuartos de final de la Copa de la Liga 2023. Después de un vibrante empate 2-2, la clasificación se definió desde el punto penal y Rosario volvió a imponerse, esta vez por 7-6. Aquella victoria resultó todavía más especial porque posteriormente el equipo rosarino terminaría consagrándose campeón del certamen.

Embed - #CopaSurFinanzas 2023 | Cuartos de Final | resumen de Racing - Rosario Central

Ahora, la historia vuelve a ponerlos cara a cara en un contexto de enorme tensión. El conjunto blanquiceleste intentará romper con una estadística que ya atraviesa generaciones y que se convirtió en una verdadera obsesión para muchos hinchas académicos. Del otro lado, los auriazules buscarán hacerse fuerte otra vez en Arroyito y seguir alimentando una racha que ya parece formar parte de la mística del club.

Rosario Central vs. Racing, por el Torneo Apertura: probables formaciones

Rosario Central : Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Enzo Giménez, Guillermo Fernández; Ángel Di María y Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Enzo Giménez, Guillermo Fernández; Ángel Di María y Enzo Copetti. Racing: Facundo Cambeses; Marcos Rojo, Santiago Sosa, Marco Di Césare; Gabriel Rojas, Bruno Zuculini, Matías Zaracho, Gastón Martirena; Adrián Fernández; Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.