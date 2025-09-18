Edinson Cavani sufrió una lesión en el psoas y se perderá el partido de Boca contra Central Córdoba
El delantero uruguayo no entrenó por una molestia en el psoas y quedó descartado para el duelo en La Bombonera ante el equipo de Santiago del Estero por la fecha 9.
Boca Juniors afrontará el duelo ante Central Córdoba sin la presencia de Edinson Cavani, descartado por una molestia en el psoas. El uruguayo no participó del ensayo formal en la Bombonera y será baja en la fecha 9 del Torneo Clausura 2025. El entrenador Miguel Ángel Russo ya perfila el once con algunas novedades en el arco y en la defensa.
El parte médico de Edinson Cavani tras su lesión en el psoas
Miguel Ángel Russo define el once titular de Boca sin Edinson Cavani
El entrenamiento en Brandsen 805 dejó varias pistas:
-
Agustín Marchesín podría volver al arco tras recuperarse de un desgarro en el gemelo, aunque Russo decidirá a último momento, todo indica que el experimentado arquero ocupará su lugar en reemplazo de Leandro Brey.
Leandro Brey, que tuvo buenas atajadas ante Rosario Central pero falló en el gol olímpico de Ángel Di María, cedería su lugar para Marchesín.
Carlos Palacios, pese a su bajón futbolístico y al gesto polémico en Rosario, se mantuvo en el equipo titular y todo indique que siga siendo una pieza fundamental en el andar del equipo.
La probable formación de Boca para enfrentar a Central Córdoba por el Torneo Clausura
El equipo que probó Russo en el entrenamiento fue: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez.
En la práctica también hubo regresos esperados: Marco Pellegrino sumó minutos entre los suplentes y se acerca a su vuelta. Ander Herrera, otra pieza clave, se entrenó con normalidad y podría reaparecer pronto en la consideración del DT. Con estas novedades, Boca buscará sostener su invicto y prolongar el buen momento en La Bombonera, aunque lo hará sin uno de sus referentes ofensivos.
