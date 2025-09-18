Edinson Cavani sufrió una lesión en el psoas y se perderá el partido de Boca contra Central Córdoba

Boca Juniors afrontará el duelo ante Central Córdoba sin la presencia de Edinson Cavani, descartado por una molestia en el psoas. El uruguayo no participó del ensayo formal en la Bombonera y será baja en la fecha 9 del Torneo Clausura 2025. El entrenador Miguel Ángel Russo ya perfila el once con algunas novedades en el arco y en la defensa.