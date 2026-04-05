La racha negativa que rompió Facundo Colidio con su gol ante Belgrano: ¿Hace cuanto no marcaba en River?
El delantero marcó el 2-0 ante el Pirata y terminó con una sequía que venía generando una fuerte preocupación en los hinchas del Millonario.
River consiguió una victoria importante por 3-0 ante Belgrano de Córdoba en el Estadio Monumental, por la fecha 13 de la Zona B del Torneo Apertura, y uno de los focos de la noche estuvo en el regreso al gol de Facundo Colidio. El delantero cortó una extensa sequía goleadora y volvió a convertir después de 261 días. Su último tanto había sido el 19 de julio del año pasado, en la goleada por 4-0 frente a Instituto. Desde entonces, acumuló 26 partidos sin poder marcar.
El gol de Facundo Colidio que rompió la sequía en River
El segundo tanto del Millonario llegó a los 13 minutos del segundo tiempo, cuando Colidio aprovechó un preciso centro de Juan Cruz Meza y conectó de cabeza para sellar el resultado y dejar atrás su mala racha.
El primer gol del encuentro había sido convertido por Tomás Galván a los 36 minutos de la primera etapa, luego de capturar un rebote dentro del área, marcando además su primer tanto con la camiseta del conjunto de Núñez.
El equipo dirigido por Eduardo Coudet sumó su cuarta victoria consecutiva desde la llegada del entrenador y alcanzó las 23 unidades, quedando a tres puntos del líder Independiente Rivadavia en la Zona B. Por su parte, Belgrano dejó pasar una oportunidad importante para mantenerse en los primeros puestos y quedó quinto con 19 puntos. En la próxima fecha, River visitará a Racing en el Cilindro de Avellaneda, mientras que el conjunto cordobés será local frente a Aldosivi en un duelo clave para sostener sus aspiraciones en el campeonato.
Los insultos que recibió Facundo Colidio por parte del Monumental
En la previa del encuentro, los hinchas mostraron su repudio contra uno de los titulares este domingo ante el Pirata. Se trata de Facundo Colidio, quien fue el único silbado en la tradicional presentación del XI inicial en la pantalla gigante del estadio.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario