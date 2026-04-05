La racha negativa que rompió Facundo Colidio con su gol ante Belgrano: ¿Hace cuanto no marcaba en River?

River consiguió una victoria importante por 3-0 ante Belgrano de Córdoba en el Estadio Monumental, por la fecha 13 de la Zona B del Torneo Apertura, y uno de los focos de la noche estuvo en el regreso al gol de Facundo Colidio. El delantero cortó una extensa sequía goleadora y volvió a convertir después de 261 días. Su último tanto había sido el 19 de julio del año pasado, en la goleada por 4-0 frente a Instituto. Desde entonces, acumuló 26 partidos sin poder marcar.