Singapur vs. Brasil, por un amistoso internacional: horario, formaciones y TV
La selección comandada por Carlo Ancelotti disputa su segundo y último amistoso de la gira por Asia.
Singapur y Brasil se miden este martes, desde las 7 (hora argentina), por un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. El encuentro se disputará en el Estadio Nacional de Singapur y será el segundo compromiso del seleccionado brasileño durante su gira por Asia.
El equipo dirigido por Carlo Ancelotti afrontará este compromiso con la intención de cerrar el año con una victoria y continuar afianzando su proyecto deportivo, luego de lo que fue temprana eliminación en el Mundial 2026, cuando quedó eliminado en los octavos de final ante Noruega. Luego de esta gira por Asia, el seleccionado brasileño volverá a tener actividad en marzo de 2027, durante la próxima fecha FIFA, con rivales todavía a confirmar.
Singapur, por su parte, tendrá la oportunidad de medirse con una de las principales potencias del fútbol mundial ante su público. El seleccionado conducido por Gavin Lee viene de perder por 4-1 frente a Paraguay y buscará recuperarse en el Estadio Nacional. Además, el enfrentamiento tendrá un condimento especial: será el primer partido entre las selecciones mayores de ambos países.
Formaciones de Singapur vs. Brasil por un amistoso internacional
- Singapur: Mohamad Mahbud; Muhammad Abdullah, Safuwan Baharudin, Hariss Harun, Ryhan Stewart; Kyoga Nakamura, Nur Shahiran, Glenn Kweh; Song Ui-young, Shawal Anuar, Harhys Stewart. DT: Gavin Lee.
- Brasil: Pedro Morisco; Matheuzinho, Marquinhos, Arthur Dias, Douglas Santos; Danilo Santos, Andrey Santos, Gabriel Bontempo; Estêvão, Pedro, Vinícius Júnior. DT: Carlo Ancelotti.
Horario y televisación
- Horario: 07:00 (Argentina).
- Estadio: Estadio Nacional de Singapur (Kallang).
- Árbitro: a confirmar.
- VAR: a confirmar.
- TV: a confirmar.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario