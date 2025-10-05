El posteo de Franco Colapinto tras el GP de Singapur y la canción que hizo reír a todos
El piloto argentino de Alpine compartió un mensaje tras su dura carrera en Singapur y sorprendió a sus seguidores al elegir una canción de Ricardo Arjona.
Franco Colapinto tuvo un Gran Premio de Singapur complicado de principio a fin. Luego de una gran largada en la que avanzó tres posiciones, el piloto argentino de Alpine quedó condicionado por una estrategia que no funcionó: un stint larguísimo con neumáticos medios que terminó hipotecando cualquier posibilidad de pelear por los puntos.
Pese a cerrar en el puesto 16, el bonaerense valoró su esfuerzo en redes sociales. “Otro día difícil, dando todo siempre pero las cosas no salen. A seguir empujando siempre, ya vendrá alguna buena”, escribió el #43 en su cuenta de Instagram junto a un video del fin de semana en Marina Bay.
Más allá del mensaje, lo que llamó la atención fue la canción que eligió para acompañar la publicación: Historia de taxi, de Ricardo Arjona. El detalle no pasó desapercibido entre sus seguidores, que reaccionaron con humor en los comentarios. “De todas las canciones posibles, ¡eligió Historia de taxi!”, escribió un fan entre risas. Otro bromeó: “Lo único que manejó mejor que el Alpine fue la playlist”.
Horas antes del GP, el propio Colapinto había anticipado su gusto por el tema. En un posteo de Alpine, cuando le preguntaron qué canción escucharía en bucle, respondió: “Tu jardín con enanitos o... Historia de taxi, de Arjona”. Así, entre frustración y risas, Colapinto cerró un fin de semana difícil, dejando en claro que más allá de los resultados, no pierde ni la autocrítica ni el buen humor.
Las carreras que faltan de la temporada 2025
- 14- Sprint del GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre a las 14.00
- 15- GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre a las 16.00
- 16- GP de México: domingo 26 de octubre a las 17.00
- 17- Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00
- 18- GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00
- 19- GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00
- 20- Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00
- 21- GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00
- 22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00
