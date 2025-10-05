El posteo de Franco Colapinto tras el GP de Singapur y la canción que hizo reír a todos

Horas antes del GP, el propio Colapinto había anticipado su gusto por el tema. En un posteo de Alpine, cuando le preguntaron qué canción escucharía en bucle, respondió: “Tu jardín con enanitos o... Historia de taxi, de Arjona”. Así, entre frustración y risas, Colapinto cerró un fin de semana difícil, dejando en claro que más allá de los resultados, no pierde ni la autocrítica ni el buen humor.