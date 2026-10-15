La reacción de Flavio Briatore al video de Franco Colapinto sobre las agresiones en redes sociales

El apoyo de otras figuras al mensaje del piloto argentino

Las palabras de Colapinto también recibieron respuestas positivas fuera de Alpine. El piloto Facundo Ardusso acompañó la publicación con emojis de aplausos, mientras que el Automóvil Club Argentino (ACA) manifestó su respaldo al reclamo.

“La pasión por el automovilismo también se demuestra con respeto, dentro y fuera de la pista. Acompañamos tus palabras, Franco. ¡Siempre alentando!”, expresó la entidad.

La repercusión de la publicación, que superó los 33 mil comentarios, reflejó la discusión que abrió el piloto sobre la manera en que los seguidores se relacionan con los deportistas y con quienes forman parte de los equipos.