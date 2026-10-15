La reacción de Flavio Briatore al video de Franco Colapinto sobre las agresiones en redes sociales
El asesor ejecutivo de Alpine reaccionó con dos emojis de aplausos a la publicación del piloto argentino, que pidió frenar los ataques contra corredores, mecánicos y otros integrantes de los equipos.
Franco Colapinto recibió un respaldo importante dentro de Alpine después de publicar un contundente mensaje contra las agresiones en las redes sociales. Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería francesa, reaccionó a las palabras del argentino con dos emojis de aplausos y acompañó su reclamo contra el hostigamiento hacia los protagonistas de la Fórmula 1.
La intervención del dirigente italiano superó los cinco mil likes y se sumó a las repercusiones que generó la publicación del piloto de Pilar, quien pidió un cambio de actitud entre los fanáticos para evitar que el apoyo se transforme en ataques contra otros competidores y trabajadores de la categoría.
El gesto de Briatore tras el descargo de Colapinto
El respaldo del asesor de Alpine llegó luego de que Colapinto expusiera su preocupación por los insultos y las agresiones que reciben distintos integrantes de la Fórmula 1. El argentino reconoció el cariño que siente por parte de sus seguidores, pero advirtió que algunas conductas terminan perjudicándolo.
“Hay algo muy importante de lo que necesito hablarles hace un tiempo. Es algo necesario que tenemos que cambiar, que tenemos que mejorar”, expresó el piloto de 23 años al comenzar su mensaje. Después, fue directo sobre las consecuencias de los ataques que algunos fanáticos justifican como una forma de defenderlo: “Sé que están pensando que me están defendiendo, pero están generando lo contrario. No me ayudan ni a mí ni a mi futuro”.
La reacción de Briatore fue una señal pública de acompañamiento al planteo del argentino, que busca poner un límite a las conductas agresivas dentro de la comunidad del automovilismo.
El apoyo de otras figuras al mensaje del piloto argentino
Las palabras de Colapinto también recibieron respuestas positivas fuera de Alpine. El piloto Facundo Ardusso acompañó la publicación con emojis de aplausos, mientras que el Automóvil Club Argentino (ACA) manifestó su respaldo al reclamo.
“La pasión por el automovilismo también se demuestra con respeto, dentro y fuera de la pista. Acompañamos tus palabras, Franco. ¡Siempre alentando!”, expresó la entidad.
La repercusión de la publicación, que superó los 33 mil comentarios, reflejó la discusión que abrió el piloto sobre la manera en que los seguidores se relacionan con los deportistas y con quienes forman parte de los equipos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario