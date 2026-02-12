El contratiempo que tiene Boca para incorporar un refuerzo por la lesión de Rodrigo Battaglia

Con el mercado de pases ya cerrado, al Xeneize se le habilitaron ventanas especiales para incorporar futbolistas. Una de ellas responde a la baja prolongada de Battaglia, lo que permite sumar un refuerzo fuera del plazo habitual. En ese contexto, la dirigencia avanzó por Cetré, actualmente en Estudiantes de La Plata, y presentó una nueva oferta luego de que la negociación se estancara tras una revisión médica privada realizada por el ex Deportivo Independiente Medellín. En Brandsen 805 aguardan la respuesta del Pincha.