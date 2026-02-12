El contratiempo que tiene Boca para incorporar un refuerzo por la lesión de Rodrigo Battaglia
El Xeneize tiene un cupo extra por la lesión del volante, pero solo dispone de diez días para incorporar un refuerzo. Riquelme insiste por Edwuin Cetré.
Mientras Juan Román Riquelme intenta destrabar la llegada de Edwuin Cetré en este mercado de pases, Boca afronta una cuenta regresiva inesperada para utilizar el cupo extra que le otorgaron por la lesión de Rodrigo Battaglia, cuya recuperación demandará más de 4 meses tras decidirse por la cirugía.
Con el mercado de pases ya cerrado, al Xeneize se le habilitaron ventanas especiales para incorporar futbolistas. Una de ellas responde a la baja prolongada de Battaglia, lo que permite sumar un refuerzo fuera del plazo habitual. En ese contexto, la dirigencia avanzó por Cetré, actualmente en Estudiantes de La Plata, y presentó una nueva oferta luego de que la negociación se estancara tras una revisión médica privada realizada por el ex Deportivo Independiente Medellín. En Brandsen 805 aguardan la respuesta del Pincha.
El cupo especial que Boca debe usar antes del 18 de febrero
Aunque el reglamento general permite incorporar hasta el 31 de marzo en caso de concretar una venta o préstamo al exterior después del martes 27 de enero, la situación de Boca es diferente. Desde la Asociación del Fútbol Argentino habilitaron al club a utilizar el cupo por lesión hasta el miércoles 18 de febrero. Es decir, dispone de un plazo de diez días, del cual ya consumió cuatro, por lo que le restan seis para cerrar la llegada de Cetré u otro futbolista.
Si no logra concretar la operación mediante esta vía, aún tendrá una alternativa: vender o ceder a préstamo a otro jugador al exterior para liberar un nuevo cupo. Sin embargo, la intención de Riquelme es evitar ese escenario y aprovechar la plaza actual sin desprenderse de otra pieza.
En caso de concretar la incorporación del extremo colombiano y luego realizar una transferencia al exterior, Boca podría generar una suerte de “dos por uno” para reforzar el plantel que conduce Claudio Úbeda y sumar jerarquía de cara a la temporada.
