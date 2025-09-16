Scaloni abre la puerta a un nuevo partido de Messi en Argentina: todos los detalles

De cara al Mundial 2026, Scaloni fue prudente respecto a la confección de la lista final. Recordó lo sucedido antes de Qatar, cuando dos jugadores debieron ser reemplazados a último momento, y sostuvo que esperará hasta el cierre para definirla. “Todavía falta mucho, hay amistosos y chicos que queremos seguir observando. Lo importante es llegar con todos en condiciones”, señaló.

La Selección Argentina y lo que viene: amistosos, Finalissima y Mundial

En la agenda de la Selección figuran amistosos en octubre frente a Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos, además de cruces contra Angola y otro rival por confirmar en noviembre. Ya en 2026, el equipo podría medirse ante España en la Finalissima de marzo y disputar un amistoso de despedida en junio antes de partir al Mundial.

La ilusión de los hinchas, entonces, se mantiene intacta: ver otra vez a Messi en una cancha argentina todavía es una posibilidad real.