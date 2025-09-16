Scaloni abre la puerta a un nuevo partido de Messi en Argentina: todos los detalles
El entrenador de la Selección Argentina aseguró que aún no está definido el retiro del capitán en el país y dejó abierta la posibilidad de que vuelva a jugar ante su gente.
El triunfo por 3-0 frente a Venezuela en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, dejó emociones encontradas. Para muchos, se trató del último partido de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina en Buenos Aires. Sin embargo, Lionel Scaloni no lo ve así.
El director técnico campeón del mundo expresó su confianza en que el capitán tendrá otra oportunidad de jugar en el país antes de la Copa del Mundo. Durante un evento de la AFA en Miami, Scaloni habló de la emotividad que rodeó al choque ante la Vinotinto en la Bombonera y de cómo se vivió desde adentro.
“Lo vimos igual que ustedes, sabiendo la carga emocional que tenía. Fue un día muy lindo, porque se dio todo perfecto: Leo hizo goles, disfrutó y estuvo con su familia. Eso es lo que realmente cuenta”, comentó.
Las palabras del entrenador generaron expectativa entre los hinchas, que todavía sueñan con ver al máximo ídolo de la historia de la Selección una vez más en suelo argentino. Messi acumula 194 partidos, 114 goles y 61 asistencias con la Albiceleste, además de un palmarés inigualable que incluye el Mundial de Qatar 2022, dos Copas América y la Finalissima.
De cara al Mundial 2026, Scaloni fue prudente respecto a la confección de la lista final. Recordó lo sucedido antes de Qatar, cuando dos jugadores debieron ser reemplazados a último momento, y sostuvo que esperará hasta el cierre para definirla. “Todavía falta mucho, hay amistosos y chicos que queremos seguir observando. Lo importante es llegar con todos en condiciones”, señaló.
La Selección Argentina y lo que viene: amistosos, Finalissima y Mundial
En la agenda de la Selección figuran amistosos en octubre frente a Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos, además de cruces contra Angola y otro rival por confirmar en noviembre. Ya en 2026, el equipo podría medirse ante España en la Finalissima de marzo y disputar un amistoso de despedida en junio antes de partir al Mundial.
La ilusión de los hinchas, entonces, se mantiene intacta: ver otra vez a Messi en una cancha argentina todavía es una posibilidad real.
