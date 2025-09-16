Lionel Messi brilló con un gol y una asistencia en la victoria de Inter Miami 3-1 sobre Seattle Sounders
La Pulga anotó un gol y una asistencia en la victoria de las Garzas en Fort Lauderdale ante su verdugo en la Leagues Cup: todos los detalles del encuentro.
En uno de los partidos pendientes de la MLS, Inter Miami superó 3-1 a Seattle Sounders en el Chase Stadium y se metió en puestos de playoffs. El equipo dirigido por Javier Mascherano tuvo a Lionel Messi como máximo protagonista, con un gol y una asistencia, en un duelo que sirvió como revancha tras la derrota en la final de la Leagues Cup.
A los 11 minutos, el futbolista argentino asistió a Jordi Alba, quien definió con categoría para abrir el marcador. Poco después, el 10 amplió diferencias con un toque sutil tras un centro del lateral español, consolidando la conexión “culé” junto a Sergio Busquets. Con este tanto, Messi alcanzó los 20 goles en la temporada, se mantiene como máximo artillero del Inter Miami y quedó a solo un grito de Sam Surridge (Nashville SC), líder en la carrera por la Bota de Oro de la MLS.
Asistencia de Lionel Messi y gol de Jordi Alba para abrir el marcador:
Intercambiaron los roles. Ahora asistencia de Jordi Alba y gol de Lionel Messi:
En el inicio del complemento, Rodrigo De Paul envió un centro preciso desde el córner que terminó en el cabezazo de Ian Fray para el 3-0. Seattle descontó a través de Obed Vargas, pero no pudo acercarse más en el marcador.
Mateo Silvetti debutó y Miami se ilusiona
El juvenil Mateo Silvetti, refuerzo proveniente de Newell’s, hizo su debut ingresando en los minutos finales. Con esta victoria, Inter Miami dejó atrás la dura caída 3-0 frente a Charlotte FC y escaló al quinto lugar de la Conferencia Este con 49 puntos, en clasificación directa a los playoffs y con tres partidos pendientes. Seattle, que llegaba con un invicto de cinco encuentros, se mantiene en el cuarto lugar de la Conferencia Oeste con 45 puntos y un partido menos.
Inter Miami vs. Seattle Sounders: formaciones
- Inter Miami: Oscar Ustari; Ian ray, Noah Allen, Maximiliano Falcon, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Sergio Busquets, Telesco Segovia; Lionel Messi, Tadeo Allende. DT: Javier Mascherano.
- Seattle Sounders: Frei; A. Roldan, Andrade, Ragen, Tolo; Vargas, C. Roldan; Ferreira, Rusnak, Morris; Musovski. DT: Brian Schmetzer.
Inter Miami vs. Seattle Sounders: otros datos
- Hora: 20:30.
- Estadio: Chase Stadium (Miami).
- TV: Apple TV.
