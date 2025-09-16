Lionel Messi brilló con un gol y una asistencia en la victoria de Inter Miami 3-1 sobre Seattle Sounders

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InterMiamiCF/status/1968108782149673170&partner=&hide_thread=false Jordi Messi pic.twitter.com/4EuMzFxujr — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 17, 2025

En el inicio del complemento, Rodrigo De Paul envió un centro preciso desde el córner que terminó en el cabezazo de Ian Fray para el 3-0. Seattle descontó a través de Obed Vargas, pero no pudo acercarse más en el marcador.

Mateo Silvetti debutó y Miami se ilusiona

El juvenil Mateo Silvetti, refuerzo proveniente de Newell’s, hizo su debut ingresando en los minutos finales. Con esta victoria, Inter Miami dejó atrás la dura caída 3-0 frente a Charlotte FC y escaló al quinto lugar de la Conferencia Este con 49 puntos, en clasificación directa a los playoffs y con tres partidos pendientes. Seattle, que llegaba con un invicto de cinco encuentros, se mantiene en el cuarto lugar de la Conferencia Oeste con 45 puntos y un partido menos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLSes/status/1968123865688834254&partner=&hide_thread=false Entra al terreno de juego Mateo Silvetti y hace su debut oficial con @InterMiamiCF en MLS.



¡Bienvenido a nuestra liga! pic.twitter.com/6IsCzQ71og — MLS Español (@MLSes) September 17, 2025

Inter Miami vs. Seattle Sounders: formaciones

Inter Miami: Oscar Ustari; Ian ray, Noah Allen, Maximiliano Falcon, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Sergio Busquets, Telesco Segovia; Lionel Messi, Tadeo Allende. DT: Javier Mascherano.

Oscar Ustari; Ian ray, Noah Allen, Maximiliano Falcon, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Sergio Busquets, Telesco Segovia; Lionel Messi, Tadeo Allende. Seattle Sounders: Frei; A. Roldan, Andrade, Ragen, Tolo; Vargas, C. Roldan; Ferreira, Rusnak, Morris; Musovski. DT: Brian Schmetzer.

Inter Miami vs. Seattle Sounders: otros datos

Hora: 20:30.

20:30. Estadio: Chase Stadium (Miami).

Chase Stadium (Miami). TV: Apple TV.