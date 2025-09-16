Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Inter Miami de Messi vs. Seattle Sounders
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Inter Miami de Lionel Messi vs. Seattle Sounders por la MLS.
Inter Miami, con Lionel Messi como estandarte y Javier Mascherano en el banco, se enfrenta este martes desde las 20:30 a Seattle Sounders por una nueva jornada de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.
El cruce revive la reciente final de la Leagues Cup, donde las Sirenas golearon 3 a 0 a las Garzas, resultado que dejó una herida aún fresca en el equipo del sur de Florida. Las Garzas de Florida no llegan en su mejor momento. Tras aquella caída en la final, sufrió otra dura derrota ante Charlotte FC, también por 3 a 0.
Ahora busca reencontrarse con la victoria, aunque lo hará sin dos jugadores clave: Luis Suárez, sancionado tras un polémico incidente con un asistente en la final, y Tomás Avilés, expulsado en el último compromiso. Estas bajas complican el armado del equipo, que igualmente confía en la magia de Messi y en la capacidad de Mascherano para recomponer el ánimo del plantel.
Para Inter Miami, este partido representa mucho más que tres puntos. Es la oportunidad de demostrar que aún tiene la jerarquía para pelear arriba, dejar atrás un par de semanas turbulentas y recuperar confianza de cara a la recta final de la temporada.
El probable 11 inicial de Inter Miami vs. Seattle Sounders por la MLS
- Inter Miami: Oscar Ustari; Ian ray, Noah Allen, Maximiliano Falcon, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Sergio Busquets, Telesco Segovia; Lionel Messi, Tadeo Allende. DT: Javier Mascherano.
La posible formación de Inter Miami vs. Seattle Sounders por la MLS
- Seattle Sounders: Frei; A. Roldan, Andrade, Ragen, Tolo; Vargas, C. Roldan; Ferreira, Rusnak, Morris; Musovski. DT: Brian Schmetzer.
Cuánto cuesta Apple TV para ver a Lionel Messi
Quienes quieran acceder a la plataforma de streaming de Apple lo harán abonando una suscripción. El usuario puede registrarse generado un Apple ID y acceder a dichos contenidos con un costo mensual de U$S 6,99 mensuales después del período de prueba gratuito de 7 días.
Quién compre un dispositivo Apple puede canjear el beneficio de tres meses gratuitos del streaming de la plataforma.
La MLS es un producto exclusivo de Apple TV, por lo que quién quiera ver los partidos deberá acceder a través de un Apple ID en la plataforma o registrase solamente en MLS Season Pass y tener acceso, exclusivamente, al contenido de la Liga y la Copa.
El MLS Season Pass tiene en todo el mundo un costo de U$S 99 por toda la temporada o U$S 15 por mes y permite ver todos los partidos de la temporada de la MLS, como también los partidos de la Leagues Cup y una cantidad considerable de contenido relacionado con las competiciones.
Los usuarios de Apple TV pueden acceder a un mes gratis de MLS Season Pass y luego comenzarán a abonar U$S 7,99 por mes.
Los usuarios de Play Station 4 pueden acceder a tres meses gratis de Apple TV y los que tengan Play Station 5 tendrán seis meses de membresía en la plataforma, sin costo.
