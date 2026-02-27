Ruggeri, Astrada y Chavo Fucks se mataron al aire por un conflicto entre Gallardo y Acuña

El primero en salir al cruce fue Astrada, que rechazó de plano esa versión y apuntó contra la idea de que el lateral tenga peso en decisiones estructurales del club. “¿Por Acuña? ¿Por Acuña? ¿Sabés cuánto dura Acuña en River? Qué tiene que ver que sea campeón del mundo, en River es nada”, disparó el exmediocampista, visiblemente molesto. Incluso redobló la apuesta segundos después: “¿Qué tiene que ver que sea campeón del mundo? En River es nada, en River es nada”.