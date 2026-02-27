Ruggeri, Astrada y Chavo Fucks se mataron al aire por un conflicto entre Gallardo y Acuña
Cruce caliente en TV: Chavo Fucks habló de un conflicto entre Marcelo Gallardo y Marcos Acuña, y lo cruzaron Óscar Ruggeri y Leonardo Astrada.
Un picante debate televisivo explotó en las últimas horas cuando Óscar Ruggeri, Leonardo Astrada y Chavo Fucks protagonizaron un fuerte cruce en vivo por los rumores de una supuesta interna entre Marcelo Gallardo y Marcos Acuña en River. El intercambio subió rápido de tono y dejó frases muy calientes al aire.
Todo se dio durante el programa ESPN F90, cuando Fucks aseguró que el supuesto mal clima interno habría influido en decisiones del entrenador. “Las cosas con Acuña no están bien y ese es uno de los motivos por los cuales Gallardo pega el portazo”, lanzó el periodista, desatando la reacción inmediata del resto del panel.
El primero en salir al cruce fue Astrada, que rechazó de plano esa versión y apuntó contra la idea de que el lateral tenga peso en decisiones estructurales del club. “¿Por Acuña? ¿Por Acuña? ¿Sabés cuánto dura Acuña en River? Qué tiene que ver que sea campeón del mundo, en River es nada”, disparó el exmediocampista, visiblemente molesto. Incluso redobló la apuesta segundos después: “¿Qué tiene que ver que sea campeón del mundo? En River es nada, en River es nada”.
Lejos de retroceder, Fucks defendió su postura y remarcó que hablaba desde información y no desde opiniones personales. “Escuchen bien, aprendan a distinguir entre el dato y la opinión. Dije que fue uno de los motivos. En lugar de discutir con los periodistas, averigüen viejo”, retrucó, elevando todavía más la tensión en el estudio.
Ahí intervino Ruggeri, con su estilo frontal, para respaldar a Astrada y cuestionar duramente al periodista. “Dejate de joder, decís cada pelotudez vos también. Mirá si Gallardo va a tomar la decisión por Acuña, dejate de joder. Y vos la ponés como la primera razón”, lanzó el campeón del mundo, generando un momento incómodo en el panel.
La discusión no terminó ahí. Fucks volvió a responderle directamente al exdefensor: “Vos decís que digo pelotudeces, andá y averiguá”, cerró, en un ida y vuelta que dejó en evidencia la grieta entre el periodismo y los exjugadores sobre cómo se interpretan las internas de vestuario. Más allá del cruce mediático, por ahora no hay confirmación oficial desde River sobre un conflicto entre Gallardo y Acuña. Sin embargo, el tema ya se instaló en la agenda futbolera y promete seguir generando repercusiones.
