La respuesta de Walter Samuel al ser consultado sobre su continuidad en la Selección Argentina
El histórico colaborador de Lionel Scaloni fue abordado antes de viajar a Italia y dejó una frase tajante que encendió las alarmas en el cuerpo técnico campeón del mundo.
El futuro del cuerpo técnico de la Selección Argentina sumó un nuevo capítulo de incertidumbre tras el paso de la última fecha FIFA. Walter Samuel partió rumbo a Italia, país donde está radicado, y fue interceptado por la prensa en el aeropuerto. Al ser consultado sobre su permanencia en el proyecto del seleccionado, el exdefensor evitó dar certezas y soltó una respuesta tajante: "No tengo nada que hablar".
La postura del Muro llega en un momento de recambio institucional y deportivo para la Albiceleste, que atraviesa la etapa posterior al retiro de Lionel Messi. Paralelamente, Lionel Scaloni ultima los detalles para sellar la renovación de su contrato y asumir formalmente la conducción del equipo con vistas al Mundial 2030. En ese escenario, la prioridad del entrenador santafesino pasa por mantener a la totalidad de sus colaboradores, siendo el caso de Samuel el más complejo de resolver.
La reacción de Walter Samuel al ser consultado sobre su continuidad
IMPORTANTE: El detalle que no se vio en TV: el árbitro le preguntó a Messi si quería terminar su despedida
El exmarcador central analiza desde hace tiempo dar el salto definitivo para iniciar su carrera como entrenador principal en el fútbol europeo. Pese a que su vínculo contractual finaliza en diciembre, todavía no existió una comunicación oficial de su parte hacia la dirigencia ni al resto de los integrantes del trabajo diario.
Scaloni ya había expresado públicamente el valor que le otorga a su compañero de batallas, a quien considera tanto un pilar táctico como un amigo personal. Si bien el DT dejó en claro que respetará cualquier determinación individual, reconoció que su salida representaría una pérdida sumamente sensible para la estructura del equipo y adelantó que intentará convencerlo para que continúe en el cargo.
De esta manera, se abre un periodo de evaluación para un ciclo sumamente exitoso. Durante estos ocho años de gestión, Samuel fue pieza fundamental en la conquista de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, la Copa del Mundo de Qatar 2022 y la Copa América 2024, sumado al tercer lugar en la Copa América 2019 y al subcampeonato en el Mundial 2026. Las próximas semanas serán determinantes para saber si el exfutbolista de la Roma y el Inter mantiene su lugar o si inicia su trayectoria en solitario.
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