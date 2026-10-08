La respuesta de Walter Samuel al ser consultado sobre su continuidad en la Selección Argentina

De esta manera, se abre un periodo de evaluación para un ciclo sumamente exitoso. Durante estos ocho años de gestión, Samuel fue pieza fundamental en la conquista de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, la Copa del Mundo de Qatar 2022 y la Copa América 2024, sumado al tercer lugar en la Copa América 2019 y al subcampeonato en el Mundial 2026. Las próximas semanas serán determinantes para saber si el exfutbolista de la Roma y el Inter mantiene su lugar o si inicia su trayectoria en solitario.