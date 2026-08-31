La revelación de Lionel Messi sobre su retiro de la Selección Argentina y la final del Mundial 2026

Con un recorrido de dos décadas plagado de gloria, récords y la inolvidable conquista de la tercera estrella mundial, el rosarino se despidió con la tranquilidad de haberlo entregado todo por el país. "Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección", remarcó, al tiempo que agradeció el apoyo incondicional de los hinchas durante veinte años de trayectoria internacional.

De esta manera, el ícono absoluto del fútbol argentino cierra su etapa dentro del campo de juego para sumarse, según sus propias palabras, al grupo de hinchas que alentarán "desde afuera en las buenas y en las malas", inmortalizando su legado como el máximo estandarte de la historia nacional.