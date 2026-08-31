La revelación de Lionel Messi sobre su retiro de la Selección Argentina y la final del Mundial 2026
Lejos de ser una reacción en caliente, el astro confesó que el histórico mensaje de despedida lo había escrito dos días después del partido ante España.
Una era dorada e irrepetible llegó oficialmente a su fin. Lionel Messi comunicó su retiro de la Selección Argentina a través de una profunda carta de despedida, revelando un detalle hasta ahora desconocido que dimensiona el peso emocional de sus últimos momentos con la camiseta albiceleste.
Es que el propio capitán reveló que la decisión de colgar la cinta ya estaba tomada y redactada dos días después de disputar el encuentro definitivo de la Copa del Mundo.
"Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes", expresó el capitán, dejando al descubierto la íntima reflexión que antecedió al histórico desenlace.
Lionel Messi: el peso del adiós y la necesidad de dar paso a las nuevas generaciones
En el mensaje difundido, el mejor jugador del planeta admitió que el paso del tiempo y el desgaste físico marcaron el final de su exitoso ciclo con la Selección.
"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección… Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar", indicó el astro.
Con un recorrido de dos décadas plagado de gloria, récords y la inolvidable conquista de la tercera estrella mundial, el rosarino se despidió con la tranquilidad de haberlo entregado todo por el país. "Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección", remarcó, al tiempo que agradeció el apoyo incondicional de los hinchas durante veinte años de trayectoria internacional.
De esta manera, el ícono absoluto del fútbol argentino cierra su etapa dentro del campo de juego para sumarse, según sus propias palabras, al grupo de hinchas que alentarán "desde afuera en las buenas y en las malas", inmortalizando su legado como el máximo estandarte de la historia nacional.
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