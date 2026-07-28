Jujuy 2026: el destino de la Puna donde los habitantes comparten sus tradiciones y es un destino único
Rodeado de paisajes de altura y con una comunidad que mantiene vivas sus costumbres, es una propuesta ideal para quienes buscan conocer el norte argentino.
Jujuy es una de las provincias más elegidas por quienes desean descubrir paisajes diferentes, pueblos con historia y una fuerte identidad cultural. Más allá de los destinos más conocidos, existen pequeñas localidades que conservan intactas sus tradiciones y ofrecen una experiencia distinta para los viajeros.
Entre ellas se encuentra un rincón de la Puna jujeña que apenas supera el centenar de habitantes. Sus construcciones tradicionales, la hospitalidad de su comunidad y el entorno natural que lo rodea hacen de este lugar una escapada perfecta para desconectarse y conocer otra cara de la provincia.
Qué se puede hacer en San Francisco de Alfarcito
San Francisco de Alfarcito es un pequeño pueblo ubicado a más de 3.300 metros sobre el nivel del mar, donde uno de los principales atractivos es recorrer sus calles de tierra y admirar las tradicionales casas de piedra con techos construidos con barro y paja.
Uno de los sitios más representativos es la Iglesia San Francisco de Asís, levantada por los propios habitantes en 1946. Junto al templo funciona un espacio donde los artesanos locales exhiben y venden tejidos, piezas de cerámica y otros productos típicos elaborados por la comunidad.
A pocos kilómetros del pueblo también se encuentra la Laguna de Guayatayoc, un lugar ideal para el avistaje de aves como flamencos y guayatas, además de realizar caminatas guiadas para conocer la flora y la fauna característica de la región.
La tranquilidad del paisaje, el contacto con las costumbres locales y las vistas de los cerros convierten a este destino en una excelente alternativa para quienes buscan disfrutar de un turismo más auténtico y alejado de los circuitos tradicionales.
Dónde queda San Francisco de Alfarcito
San Francisco de Alfarcito está ubicado en el departamento de Cochinoca, en la provincia de Jujuy, en pleno corazón de la Puna argentina.
La localidad se encuentra a unos 170 kilómetros de San Salvador de Jujuy y muy cerca de las Salinas Grandes, una de las atracciones turísticas más importantes del norte del país.
Cómo llegar a San Francisco de Alfarcito
Desde San Salvador de Jujuy se debe tomar la Ruta Nacional 9 hasta Purmamarca. Luego hay que continuar por la Ruta Nacional 52 en dirección a las Salinas Grandes.
Finalmente, el recorrido continúa por la Ruta Provincial 11 y un camino de tierra de aproximadamente 22 kilómetros, que conduce hasta San Francisco de Alfarcito, en medio de los imponentes paisajes de la Puna jujeña.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario