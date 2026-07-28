Jujuy 2026: el destino de la Puna donde los habitantes comparten sus tradiciones y es un destino único

La tranquilidad del paisaje, el contacto con las costumbres locales y las vistas de los cerros convierten a este destino en una excelente alternativa para quienes buscan disfrutar de un turismo más auténtico y alejado de los circuitos tradicionales.

Dónde queda San Francisco de Alfarcito

San Francisco de Alfarcito está ubicado en el departamento de Cochinoca, en la provincia de Jujuy, en pleno corazón de la Puna argentina.

La localidad se encuentra a unos 170 kilómetros de San Salvador de Jujuy y muy cerca de las Salinas Grandes, una de las atracciones turísticas más importantes del norte del país.

Cómo llegar a San Francisco de Alfarcito

Desde San Salvador de Jujuy se debe tomar la Ruta Nacional 9 hasta Purmamarca. Luego hay que continuar por la Ruta Nacional 52 en dirección a las Salinas Grandes.

Finalmente, el recorrido continúa por la Ruta Provincial 11 y un camino de tierra de aproximadamente 22 kilómetros, que conduce hasta San Francisco de Alfarcito, en medio de los imponentes paisajes de la Puna jujeña.