La sanción a Albon en Bakú: el castigo insuficiente para el golpe que complicó a Colapinto

El caso volvió a encender la discusión sobre la proporcionalidad de las sanciones en la F1. Una “colisión evitable”, como se catalogó oficialmente, no solo arruina el trabajo de otro piloto, sino que puede comprometer evaluaciones técnicas, puntos vitales y hasta la proyección de una temporada.

En este caso, golpeó de lleno la confianza de Colapinto y la estrategia de Alpine, que necesitaba cada kilómetro para comparar datos frente a Paul Aron, otro candidato al asiento 2026. Albon reconoció su error y pidió disculpas, pero la sensación en el paddock fue que el castigo no compensó.

Entre hinchas y especialistas, el consenso es que diez segundos no alcanzan cuando la consecuencia es arruinar por completo la carrera de un rival. El debate queda abierto: ¿debe la FIA revisar su sistema sancionatorio para equilibrar mejor entre el error y el daño ocasionado?