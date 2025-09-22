La sanción a Albon en Bakú: el castigo insuficiente para el golpe que complicó a Colapinto
El tailandés recibió diez segundos y dos puntos en su licencia por el toque, pero la polémica quedó instalada, aunque admitió su error.
Alexander Albon se convirtió en protagonista negativo del Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto británico fue sancionado tras un incidente con Franco Colapinto, pero la decisión de los comisarios abrió el debate sobre si la Fórmula 1 penaliza en la misma medida en que un error afecta a terceros.
En la vuelta 17, Albon intentó un sobrepaso por el interior en una curva poco habitual para maniobras arriesgadas. Su coche no estaba a la par del de Colapinto y el contacto trasero fue inevitable. El argentino trompeó, dañó su monoplaza y quedó relegado al fondo, sin posibilidad de recuperarse.
Los comisarios consideraron que el piloto de Williams fue “totalmente responsable” y le aplicaron diez segundos de recargo junto con dos puntos en la superlicencia. El problema es que el castigo resultó simbólico frente al perjuicio real.
Albon arruinó la carrera de Colapinto en Bakú
Colapinto pasó de estar en ritmo de top 12 a terminar 19°, con un coche lastimado y Alpine perdiendo la chance de evaluar sus mejoras. La escudería francesa, que confiaba en un desempeño sólido para obtener referencias técnicas, se quedó sin nada, mientras que el británico, aun penalizado, apenas vio alterada su carrera en términos prácticos.
El caso volvió a encender la discusión sobre la proporcionalidad de las sanciones en la F1. Una “colisión evitable”, como se catalogó oficialmente, no solo arruina el trabajo de otro piloto, sino que puede comprometer evaluaciones técnicas, puntos vitales y hasta la proyección de una temporada.
En este caso, golpeó de lleno la confianza de Colapinto y la estrategia de Alpine, que necesitaba cada kilómetro para comparar datos frente a Paul Aron, otro candidato al asiento 2026. Albon reconoció su error y pidió disculpas, pero la sensación en el paddock fue que el castigo no compensó.
Entre hinchas y especialistas, el consenso es que diez segundos no alcanzan cuando la consecuencia es arruinar por completo la carrera de un rival. El debate queda abierto: ¿debe la FIA revisar su sistema sancionatorio para equilibrar mejor entre el error y el daño ocasionado?
