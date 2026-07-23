La Selección Argentina cambia su camiseta tras el Mundial: dejará de lucir un mítico distintivo

La presencia de ese distintivo no representa una novedad para la Albiceleste. De hecho, el equipo ya convivió con una situación similar en distintos momentos del ciclo encabezado por Scaloni. Tras conquistar la Copa América 2021 en el estadio Maracaná, Argentina lució durante más de un año el parche que acreditaba aquella coronación continental hasta disputar el Mundial de Qatar.

Luego de obtener la tercera estrella, la camiseta incorporó el distintivo de campeón del mundo, que pasó a ocupar el lugar central en la indumentaria. Incluso durante la Copa América 2024, el seleccionado mantuvo el parche correspondiente al título continental obtenido en 2021 y no utilizó el de campeón mundial, respetando los criterios establecidos para cada competencia internacional.

Ahora, con la reciente definición del Mundial, la situación volverá a modificarse. El emblema que recordaba la histórica conquista en Qatar dejará de formar parte del uniforme oficial y la Scaloneta volverá a presentarse únicamente con la identificación de campeón de América. Aunque se trata de un cambio estrictamente reglamentario y protocolar, el retiro del parche marca el cierre simbólico del ciclo en el que Argentina defendió exitosamente el título obtenido en 2022.