La Selección Argentina cambia su camiseta tras el Mundial: dejará de lucir un mítico distintivo
El parche que identificaba al vigente campeón mundial pasará a ser utilizado por España, mientras la Albiceleste mantendrá la insignia correspondiente a su conquista continental.
El final del Mundial 2026 no solo dejó cambios en el mapa futbolístico internacional, sino también una modificación simbólica que comenzará a verse en la camiseta de la Selección Argentina en cada uno de sus próximos compromisos oficiales y amistosos.
Luego de caer en la final frente a España, el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni dejará de utilizar el parche que distinguía al vigente campeón del mundo, una insignia que acompañó al equipo desde la conquista obtenida en Qatar 2022 y que se transformó en uno de los grandes símbolos de la etapa más exitosa de la historia reciente de la Albiceleste.
Ese distintivo, ubicado en el centro del pecho de la camiseta, identificaba al último ganador de la Copa del Mundo y era un privilegio reservado exclusivamente para la selección que defendía el título. Tras la consagración española en el MetLife Stadium, ese reconocimiento pasará a lucirse en la indumentaria del nuevo campeón mundial.
De esta manera, la Roja estrenará el parche de campeón del mundo en sus próximas presentaciones internacionales, mientras que la Albiceleste deberá retirar esa insignia de su camiseta después de casi cuatro años llevándola en cada competencia.
Se va el parche de campeón mundial: los cambios en la camiseta de la Selección Argentina desde ahora
Sin embargo, el seleccionado nacional seguirá exhibiendo otro reconocimiento internacional. A partir de ahora, la única distinción oficial que permanecerá en la camiseta será el parche de campeón de la Copa América 2024, torneo en el que Argentina derrotó a Colombia gracias al recordado gol convertido por Lautaro Martínez durante la final disputada en Estados Unidos.
La presencia de ese distintivo no representa una novedad para la Albiceleste. De hecho, el equipo ya convivió con una situación similar en distintos momentos del ciclo encabezado por Scaloni. Tras conquistar la Copa América 2021 en el estadio Maracaná, Argentina lució durante más de un año el parche que acreditaba aquella coronación continental hasta disputar el Mundial de Qatar.
Luego de obtener la tercera estrella, la camiseta incorporó el distintivo de campeón del mundo, que pasó a ocupar el lugar central en la indumentaria. Incluso durante la Copa América 2024, el seleccionado mantuvo el parche correspondiente al título continental obtenido en 2021 y no utilizó el de campeón mundial, respetando los criterios establecidos para cada competencia internacional.
Ahora, con la reciente definición del Mundial, la situación volverá a modificarse. El emblema que recordaba la histórica conquista en Qatar dejará de formar parte del uniforme oficial y la Scaloneta volverá a presentarse únicamente con la identificación de campeón de América. Aunque se trata de un cambio estrictamente reglamentario y protocolar, el retiro del parche marca el cierre simbólico del ciclo en el que Argentina defendió exitosamente el título obtenido en 2022.
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