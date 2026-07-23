Video: Scaloni sigue recibiendo gente y firmó un auto dedicado a la Scaloneta

La secuencia volvió a reflejar el vínculo que Scaloni mantiene con la gente desde que asumió al frente de la Selección. Lejos de mostrarse distante o evitar el contacto con el público, el DT volvió a dedicar varios minutos a firmar recuerdos, sacarse fotografías y conversar con quienes esperaban desde hacía horas la posibilidad de conocerlo.

El episodio también dejó una curiosidad que llamó la atención de los presentes. Según relataron quienes siguieron la jornada en Pujato, fue la sexta vez en el mismo día que el ahora subcampeón del mundo salió de su casa para reencontrarse con los fanáticos que mantenían una verdadera vigilia en las inmediaciones de su domicilio. Sin embargo, el momento más llamativo de toda la jornada fue el del automóvil ploteado.

Las imágenes mostraban distintas referencias a la Scaloneta, con diseños inspirados en el seleccionado nacional y fotografías de varios de los protagonistas que integraron el exitoso proceso encabezado por el cuerpo técnico. La firma sobre el vehículo terminó convirtiéndose en un recuerdo único para el propietario, que logró cumplir el sueño de inmortalizar su homenaje con el autógrafo del entrenador.