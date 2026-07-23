Video: Scaloni sigue recibiendo gente y firmó un auto dedicado a la Scaloneta
El entrenador de la Selección Argentina continúa despertando una enorme admiración entre los fanáticos tras alcanzar la final del Mundial 2026.
La pasión que genera Lionel Scaloni entre los hinchas argentinos parece no tener límites. A pocos días de la final del Mundial 2026, el entrenador volvió a protagonizar una escena cargada de emoción en su Pujato natal, donde cientos de personas siguen acercándose diariamente con el objetivo de llevarse una foto, una firma o simplemente la posibilidad de saludar al técnico que llevó a la Selección Argentina a disputar una nueva definición mundialista.
En esta ocasión, uno de los fanáticos sorprendió a todos con una propuesta muy diferente. En lugar de acercarse con una camiseta, una pelota o una bandera, llegó hasta la vivienda del entrenador manejando un automóvil completamente ploteado con imágenes relacionadas con la Scaloneta. El vehículo lucía los colores y diferentes ilustraciones del cuerpo técnico y de los futbolistas que marcaron una época en el seleccionado nacional.
Al advertir la presencia del vehículo, el director técnico salió nuevamente de su casa para encontrarse con la gente que aguardaba en las inmediaciones. Sin dudarlo, se acercó al propietario del automóvil y aceptó el pedido de estampar su firma sobre la carrocería, un gesto que provocó la ovación inmediata de todos los presentes.
El buen gesto de Scaloni en Pujato: recibió a la gente, le llevaron regalos y se sacó fotos con todos
El emotivo momento fue registrado por quienes se encontraban en el lugar y rápidamente comenzó a difundirse en las redes sociales, donde miles de usuarios compartieron las imágenes y destacaron la predisposición permanente del entrenador para atender a los hinchas.
La secuencia volvió a reflejar el vínculo que Scaloni mantiene con la gente desde que asumió al frente de la Selección. Lejos de mostrarse distante o evitar el contacto con el público, el DT volvió a dedicar varios minutos a firmar recuerdos, sacarse fotografías y conversar con quienes esperaban desde hacía horas la posibilidad de conocerlo.
El episodio también dejó una curiosidad que llamó la atención de los presentes. Según relataron quienes siguieron la jornada en Pujato, fue la sexta vez en el mismo día que el ahora subcampeón del mundo salió de su casa para reencontrarse con los fanáticos que mantenían una verdadera vigilia en las inmediaciones de su domicilio. Sin embargo, el momento más llamativo de toda la jornada fue el del automóvil ploteado.
Las imágenes mostraban distintas referencias a la Scaloneta, con diseños inspirados en el seleccionado nacional y fotografías de varios de los protagonistas que integraron el exitoso proceso encabezado por el cuerpo técnico. La firma sobre el vehículo terminó convirtiéndose en un recuerdo único para el propietario, que logró cumplir el sueño de inmortalizar su homenaje con el autógrafo del entrenador.
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