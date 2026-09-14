La Selección Argentina vuelve a jugar en el país: los tres amistosos que prepara la AFA
El organismo tiene previsto anunciar los detalles este martes. La Scaloneta enfrentará a Bolivia, Burkina Faso y Benín, mientras espera la definición de FIFA sobre la categoría de los encuentros.
La Selección Argentina volverá a jugar en el país después del Mundial 2026 y tendrá una agenda cargada durante la próxima fecha FIFA. La AFA tiene prácticamente cerrado el calendario para el reencuentro de la Scaloneta con el público argentino, con tres amistosos programados entre fines de septiembre y comienzos de octubre.
El anuncio oficial está previsto para este martes al mediodía. Sin embargo, todavía existe un detalle reglamentario que debe resolver la FIFA antes de que la Asociación del Fútbol Argentino comunique formalmente todos los partidos. La duda pasa por determinar si los encuentros serán reconocidos como partidos internacionales Clase A, una condición que tiene consecuencias tanto deportivas como estadísticas.
Los tres amistosos que jugará la Selección Argentina
La agenda prevista contempla tres presentaciones en territorio argentino. El primer compromiso será el miércoles 30 de septiembre ante Bolivia, en Córdoba.
Después, el equipo dirigido por Lionel Scaloni tendrá dos encuentros consecutivos en Buenos Aires. El 3 de octubre enfrentará a Burkina Faso, mientras que el 6 de octubre jugará contra Benín, ambos partidos en el estadio Monumental.
De esta manera, la Selección tendrá tres oportunidades para reencontrarse con sus hinchas luego de la participación mundialista. La AFA anunciará oficialmente los rivales, las fechas y los estadios, aunque todavía no está confirmado si en el mismo comunicado aparecerá la lista definitiva de convocados.
El cuerpo técnico analiza comenzar los entrenamientos en el predio de Ezeiza entre el martes 22 y el miércoles 23 de septiembre. La convocatoria sería amplia y contemplaría a buena parte de los futbolistas que integraron el plantel mundialista, además de algunas caras nuevas y jugadores que no pudieron formar parte de la última Copa del Mundo.
La importancia de que sean partidos Clase A
La confirmación de FIFA será especialmente relevante por una cuestión disciplinaria. Si los tres amistosos reciben la denominación de Clase A, Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada podrán comenzar a cumplir las fechas de suspensión pendientes luego de los incidentes registrados en la final del Mundial.
Además, esa categoría determina que los encuentros tengan incidencia en el Ranking FIFA y sean contabilizados dentro de las estadísticas oficiales de los jugadores con la Selección Argentina. En Ezeiza esperan que la respuesta llegue durante las primeras horas del martes para poder avanzar con el anuncio formal.
La expectativa por una última aparición de Lionel Messi
En paralelo a todas estas definiciones aparece una ilusión que moviliza a los hinchas: volver a ver a Lionel Messi con la camiseta argentina en el país. El capitán ya comunicó que no continuará jugando para la Selección, pero existe el deseo de que pueda tener una despedida ante el público argentino.
Por eso, cada anuncio relacionado con los próximos partidos genera expectativa alrededor de una posible presencia del rosarino. Después de más de dos décadas con la Albiceleste, la "Pulga" cerró un ciclo histórico con títulos, récords y una identificación inédita con el seleccionado. Ahora, todavía queda por saber si habrá una última oportunidad para verlo en acción frente a su gente.
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