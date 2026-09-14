La Selección Argentina vuelve a jugar en el país: los tres amistosos que prepara la AFA

El cuerpo técnico analiza comenzar los entrenamientos en el predio de Ezeiza entre el martes 22 y el miércoles 23 de septiembre. La convocatoria sería amplia y contemplaría a buena parte de los futbolistas que integraron el plantel mundialista, además de algunas caras nuevas y jugadores que no pudieron formar parte de la última Copa del Mundo.

La importancia de que sean partidos Clase A

La confirmación de FIFA será especialmente relevante por una cuestión disciplinaria. Si los tres amistosos reciben la denominación de Clase A, Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada podrán comenzar a cumplir las fechas de suspensión pendientes luego de los incidentes registrados en la final del Mundial.

Además, esa categoría determina que los encuentros tengan incidencia en el Ranking FIFA y sean contabilizados dentro de las estadísticas oficiales de los jugadores con la Selección Argentina. En Ezeiza esperan que la respuesta llegue durante las primeras horas del martes para poder avanzar con el anuncio formal.

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La expectativa por una última aparición de Lionel Messi

En paralelo a todas estas definiciones aparece una ilusión que moviliza a los hinchas: volver a ver a Lionel Messi con la camiseta argentina en el país. El capitán ya comunicó que no continuará jugando para la Selección, pero existe el deseo de que pueda tener una despedida ante el público argentino.

Por eso, cada anuncio relacionado con los próximos partidos genera expectativa alrededor de una posible presencia del rosarino. Después de más de dos décadas con la Albiceleste, la "Pulga" cerró un ciclo histórico con títulos, récords y una identificación inédita con el seleccionado. Ahora, todavía queda por saber si habrá una última oportunidad para verlo en acción frente a su gente.