La Argentina Sub-19 sufrió una baja y Diego Placente convocó a su reemplazante: quién es
Bruno Galassi no podrá disputar los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 por una lesión y el entrenador decidió sumar al mediocampista de Lanús Javier Pascual.
La Selección Argentina Sub 19 tendrá una modificación de último momento en su plantel para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. A pocos días del debut, Diego Placente recibió una baja importante y debió realizar un cambio en la lista de convocados.
El futbolista que quedó afuera es Bruno Galassi, mediocampista formado en las divisiones inferiores del Real Madrid y actualmente vinculado a Lazio. El joven volante sufrió una lesión que le impedirá formar parte de la competencia y obligó al cuerpo técnico a buscar una alternativa.
Ante esta situación, Placente decidió convocar a Javier Pascual, mediocampista categoría 2007 que pertenece a Lanús. El futbolista se incorporará a la delegación argentina para completar una nómina que se prepara para afrontar un torneo de gran importancia dentro del calendario juvenil.
Bruno Galassi, una baja antes del debut
Galassi era uno de los nombres que integraban la convocatoria original de la Selección Argentina Sub 19. El mediocampista, que realizó parte de su formación en el fútbol español y actualmente se encuentra en Lazio, finalmente no podrá disputar los Juegos Suramericanos.
La lesión se produjo en la previa del comienzo de la competencia y dejó a Placente con la necesidad de modificar la lista.
El entrenador decidió no demorar la búsqueda del reemplazante y apostó por un jugador de características similares para completar el grupo. Así fue como apareció el nombre de Pascual, futbolista de Lanús nacido en 2007.
Javier Pascual, la nueva incorporación
El mediocampista del Granate tendrá ahora la oportunidad de representar a Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Su convocatoria se produjo directamente como consecuencia de la baja de Galassi.
Pascual forma parte de la camada juvenil de Lanús y ahora se suma a un seleccionado que tendrá como objetivo avanzar en una competencia que reunirá a distintas selecciones de la región.
La decisión de Placente también le abre una puerta importante al joven jugador, que podrá compartir plantel con otros futbolistas argentinos que se desempeñan tanto en el país como en el exterior.
Argentina integra un grupo con Paraguay, Uruguay y Venezuela
La Selección Argentina Sub 19 quedó ubicada en el Grupo B de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Sus rivales durante la primera fase serán Paraguay, Uruguay y Venezuela. El debut del equipo dirigido por Placente será el viernes 18 de septiembre, a las 10, frente a Paraguay.
El segundo compromiso llegará el domingo 20, cuando Argentina se mida con Uruguay desde las 14. Finalmente, la Albiceleste cerrará su participación en la fase de grupos frente a Venezuela, el martes 21 a las 14. Todos los encuentros de Argentina durante esta instancia se disputarán en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, escenario que será una de las sedes principales de la competencia.
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