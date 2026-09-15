La Argentina Sub-19 sufrió una baja y Diego Placente convocó a su reemplazante: quién es

El entrenador decidió no demorar la búsqueda del reemplazante y apostó por un jugador de características similares para completar el grupo. Así fue como apareció el nombre de Pascual, futbolista de Lanús nacido en 2007.

Javier Pascual, la nueva incorporación

El mediocampista del Granate tendrá ahora la oportunidad de representar a Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Su convocatoria se produjo directamente como consecuencia de la baja de Galassi.

Pascual forma parte de la camada juvenil de Lanús y ahora se suma a un seleccionado que tendrá como objetivo avanzar en una competencia que reunirá a distintas selecciones de la región.

La decisión de Placente también le abre una puerta importante al joven jugador, que podrá compartir plantel con otros futbolistas argentinos que se desempeñan tanto en el país como en el exterior.

Argentina integra un grupo con Paraguay, Uruguay y Venezuela

La Selección Argentina Sub 19 quedó ubicada en el Grupo B de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Sus rivales durante la primera fase serán Paraguay, Uruguay y Venezuela. El debut del equipo dirigido por Placente será el viernes 18 de septiembre, a las 10, frente a Paraguay.

El segundo compromiso llegará el domingo 20, cuando Argentina se mida con Uruguay desde las 14. Finalmente, la Albiceleste cerrará su participación en la fase de grupos frente a Venezuela, el martes 21 a las 14. Todos los encuentros de Argentina durante esta instancia se disputarán en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, escenario que será una de las sedes principales de la competencia.