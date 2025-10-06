Los futbolistas de la Selección Argentina que se jugarán más que un amistoso

Con Lisandro Martínez lesionado y Marcos Senesi como único natural en esa posición, Scaloni quiere observarlo de cerca. El defensor, de apenas 21 años, podría sumar minutos ante Puerto Rico, en lo que sería su debut absoluto con la Mayor.

Ánibal Moreno, la prueba en un mediocampo competitivo

El ex jugador de Racing y actual mediocampista de Palmeiras, Aníbal Moreno, es otro de los que se juega mucho en esta gira. En un sector donde abundan nombres como Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Alan Varela, el santafesino intentará mostrarse como una opción dinámica, con despliegue y recuperación. Scaloni lo probará en los entrenamientos, donde alternará con el grupo principal para definir si puede meterse entre los posibles recambios del mediocampo.

Facundo Cambeses, la sorpresa en el arco

Por último, Facundo Cambeses, arquero de Racing, fue citado como alternativa a Dibu Martínez, Rulli y Benítez. A sus 28 años, es el más joven del grupo de arqueros y su convocatoria busca ampliar la base pensando en el ciclo post-Copa América. Aunque no se espera que sume minutos, su rendimiento en las prácticas será seguido de cerca, sobre todo por el entrenador de arqueros, Martín Tocalli, quien lo tiene bien considerado.

Los amistosos ante Venezuela (viernes 10) y Puerto Rico (lunes 13) no solo servirán para mantener el ritmo competitivo del campeón del mundo, sino también para que Scaloni empiece a definir la lista base del 2026. Para varios, esta semana en Estados Unidos puede ser el primer paso de un sueño mayor.