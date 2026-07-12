El desaforado festejo de Javier Milei tras la agónica clasificación de la Selección Argentina

Día, horario y estadio de Selección Argentina vs. Inglaterra

El encuentro que definirá al segundo gran finalista del certamen ya tiene sus coordenadas listas:

Fecha: Miércoles 15 de julio .

Horario: 16:00 hs (hora de Argentina).

Estadio: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta).

El choque entre argentinos e ingleses cerrará las semifinales del torneo. Quien logre salir victorioso de los 90 minutos (o del alargue y los penales en caso de ser necesario) sacará pasaje directo a la gran final del domingo 19 de julio, la cual se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.