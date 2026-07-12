El desaforado festejo de Javier Milei tras la agónica clasificación de la Selección Argentina
El Presidente no ocultó su emoción luego del triunfo 3-1 ante Suiza en el alargue y recurrió a sus redes sociales para lanzar un eufórico e insultante grito.
La agónica e infartante victoria de la Selección Argentina ante Suiza por los cuartos de final del Mundial no dejó a nadie indiferente, incluyendo el presidente Javier Milei que volvió a usar sus redes sociales para lanzar un eufórico mensaje.
Minutos después de que el árbitro marcara el final del tiempo suplementario en Kansas City, el libertario recurrió una vez más a sus canales oficiales para sumarse a los festejos con su fiel y explosivo estilo.
A través de su cuenta en la plataforma X (ex Twitter), el mandatario libertario desató toda la tensión acumulada tras los 120 minutos de juego y lanzó un posteo fiel a su tónica discursiva en las redes.
El mensaje de Javier Milei por la victoria de la Selección Argentina
"VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!! LRPMQLRCRMP...", escribió Milei, combinando su clásico latiguillo de campaña con una interminable seguidilla de siglas que hacen alusión a un clásico e insultante madrazo argentino de cancha.
Esta efusiva reacción del Jefe de Estado no es una excepción aislada. Ya se ha vuelto una auténtica costumbre que el Presidente vuelque sus sensaciones en las redes sociales de manera inmediata tras cada presentación de la Scaloneta en esta Copa del Mundo, festejando los triunfos con mayúsculas, exclamaciones y el lenguaje sin filtros que lo caracteriza en el plano digital.
Día, horario y estadio de Selección Argentina vs. Inglaterra
El encuentro que definirá al segundo gran finalista del certamen ya tiene sus coordenadas listas:
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Fecha: Miércoles 15 de julio.
Horario: 16:00 hs (hora de Argentina).
Estadio: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta).
El choque entre argentinos e ingleses cerrará las semifinales del torneo. Quien logre salir victorioso de los 90 minutos (o del alargue y los penales en caso de ser necesario) sacará pasaje directo a la gran final del domingo 19 de julio, la cual se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
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