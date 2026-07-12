El gol agónico de Lautaro Martínez para liquidar el partido y sacar pasaje a semifinales
Cuando el partido se moría y los penales acechaban en Kansas, el "Toro" acompañó una contra letal comandada por Thiago Almada y selló el 3-1 definitivo.
En una batalla extenuante que estiró el drama hasta el límite absoluto de las fuerzas, la Selección Argentina derrotó 3-1 a Suiza en el tiempo suplementario y se clasificó a las semifinales del Mundial 2026. El encargado de desatar la locura contenida y abrochar el pasaje fue, cuándo no, Lautaro Martínez en la última jugada del partido.
El sufrimiento es parte del ADN del fútbol argentino, pero la recompensa final volvió a ser gloriosa. Y luego del golazo de Julián Álvarez, apareció el "Toro" para sentenciar el marcador.
Tras un empate durísimo que obligó a jugar la prórroga en el Arrowhead Stadium, el fantasma de la definición por penales flotaba con fuerza en el ambiente. Suiza empujaba con orgullo y con 10, y la Albiceleste resistía, esperando agazapada la oportunidad para dar el zarpazo final.
Una contra letal y el olfato de Lautaro Martínez
En el minuto final del segundo tiempo extra, con el conjunto helvético completamente jugado en ataque, nació la jugada que sepultó la historia. Thiago Almada encabezó un contraataque letal a pura velocidad, aprovechando los enormes espacios que dejó el fondo suizo.
El ex-Vélez corrió libre de marcas y se plantó en un electrizante mano a mano frente al arquero rival. Almada definió con lo último que le quedaba, pero el guardameta logró tapar el remate en una gran reacción.
Sin embargo, demostrando por qué es uno de los mejores centrodelanteros del planeta, Lautaro Martínez, que había acompañado la frenética corrida desde mitad de cancha, leyó la jugada a la perfección.
El "Toro" capturó el rebote de primera y, con una frialdad notable, la puso contra un palo lejos del alcance de los defensores que cerraban desesperados. Gol, desahogo, locura en el banco de suplentes de Lionel Scaloni y final del partido.
Con el 3-1 sentenciado por los pies de Martínez, Argentina dejó en el camino a un rival durísimo y revalidó su mística en las instancias decisivas. El festejo será corto: el plantel ya sabe que el próximo miércoles 15 de julio se vendrá una nueva edición del clásico frente a Inglaterra en Atlanta, con una final del mundo como recompensa.
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