El gol agónico de Lautaro Martínez para liquidar el partido y sacar pasaje a semifinales

Sin embargo, demostrando por qué es uno de los mejores centrodelanteros del planeta, Lautaro Martínez, que había acompañado la frenética corrida desde mitad de cancha, leyó la jugada a la perfección.

El "Toro" capturó el rebote de primera y, con una frialdad notable, la puso contra un palo lejos del alcance de los defensores que cerraban desesperados. Gol, desahogo, locura en el banco de suplentes de Lionel Scaloni y final del partido.

OLÉ OLÉ OLÉ CADA DÍA TE QUIERO MÁSpic.twitter.com/thARceRjbN — minutouno (@minutounocom) July 12, 2026

Con el 3-1 sentenciado por los pies de Martínez, Argentina dejó en el camino a un rival durísimo y revalidó su mística en las instancias decisivas. El festejo será corto: el plantel ya sabe que el próximo miércoles 15 de julio se vendrá una nueva edición del clásico frente a Inglaterra en Atlanta, con una final del mundo como recompensa.