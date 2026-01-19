La Selección Argentina tiene rival para un amistoso posterior a la Finalissima: cuándo y contra quién
Lionel Scaloni planea una serie de amistosos preparativos para el Mundial 2026. Uno de ellos será tras la final con España, aprovechando la ventana FIFA.
La Selección Argentina ya tiene marcado en el calendario el camino de preparación para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, por lo que prepara un amistoso para después de la Finalissima, el gran desafío de la primera mitad del año.
El campeón de América se medirá ante España, último ganador de la Eurocopa. El encuentro se disputará el 27 de marzo en el Estadio Lusail, el mismo suelo donde el equipo capitaneado por Lionel Messi alzó la Copa del Mundo en 2022.
Para aprovechar la ventana internacional en territorio asiático, la AFA confirmó que el itinerario se completará el 31 de marzo con un amistoso frente a Qatar, también en Lusail. Este partido será la última oportunidad real para que el cuerpo técnico realice pruebas tácticas y evalúe alternativas antes de la conformación definitiva del plantel mundialista.
En declaraciones recientes a AFA Studio, Scaloni reveló que el cuerpo técnico mantiene un seguimiento activo sobre una nómina de aproximadamente 50 futbolistas. La intención es tener un espectro amplio de recambios para evitar las complicaciones sufridas en la previa de Qatar 2022, cuando las lesiones de último momento obligaron a realizar cambios urgentes en la lista.
"No hay que descartar a nadie", subrayó el DT, dejando en claro que la competencia interna por un lugar en la lista final sigue abierta.
Los últimos amistosos antes del Mundial 2026
De cara a la recta final, según información de TyC Sports, la Selección planea una última serie de amistosos en Norteamérica entre el 1 y el 10 de junio.
Aunque resta la confirmación oficial, los rivales serían México y Honduras, con sedes tentativas en Las Vegas y Miami. La idea central de la conducción técnica es llegar a estos compromisos con la lista de 26 convocados ya cerrada, utilizando estos duelos simplemente para ajustar detalles de funcionamiento y aclimatarse al clima de las sedes mundialistas.
