La Selección Argentina tiene rival para un amistoso posterior a la Finalissima: cuándo y contra quién

Los últimos amistosos antes del Mundial 2026

De cara a la recta final, según información de TyC Sports, la Selección planea una última serie de amistosos en Norteamérica entre el 1 y el 10 de junio.

Aunque resta la confirmación oficial, los rivales serían México y Honduras, con sedes tentativas en Las Vegas y Miami. La idea central de la conducción técnica es llegar a estos compromisos con la lista de 26 convocados ya cerrada, utilizando estos duelos simplemente para ajustar detalles de funcionamiento y aclimatarse al clima de las sedes mundialistas.