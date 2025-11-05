Alejandro Garnacho volvió a convertir y rescató el empate del Chelsea ante Qarabag

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1986146568165097508&partner=&hide_thread=false ¡QUÉ GOL HICISTE, BICHITO! ¡GARNACHO MARCÓ EL 2-2 DEL CHELSEA ANTE QARABAG!Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/1YfBQbS7Un — SportsCenter (@SC_ESPN) November 5, 2025

Con este tanto, el “Bichito” alcanzó su segundo gol en nueve partidos con los Blues. El anterior lo había marcado hace dos semanas, en la derrota 2-1 frente a Sunderland por la Premier League.

El buen nivel mostrado en Londres alimenta su ilusión de volver a estar bajo la consideración de Lionel Scaloni. Aunque la delantera albiceleste cuenta con nombres consolidados como Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y José Manuel López, además de Nicolás González y Giuliano Simeone, Garnacho busca ganarse una nueva oportunidad con la camiseta argentina.